Los gerentes de tecnología también tienen un grupo secreto

No es fácil olvidar la oscura época que vivió la Argentina en el año 2001. Pero también es cierto, como dice aquel proverbio chino, que una crisis también puede ser una oportunidad. Y la mejor forma de encontrarla, cuando de negocios en climas tormentosos se trata, es estando cerca de los colegas.

"En abril, se cumplieron 15 años del nacimiento de Grupo CIO, en época de plena crisis delarruista. Era todo un shock en la comunidad. Veníamos del uno a uno y pasamos al uno a cualquier precio. Nosotros y los proveedores estábamos muy desconcertados, eso nos motivó a juntarnos entre los colegas que nos conocíamos. Éramos 20 ó 25 en la primera reunión," detalle Pablo Perl, miembro del Gabinete de Asesores de Presencia del Banco Nación y cofundador del grupo. Fue entoncs que los especialistas descubrieron que podían cooperar y compartir sin necesidad de recelos ya que no había competencia. "Nos podíamos decir cualquier cosa sobre nuestro trabajo porque, realmente, nadie podía sacar una ventaja difencial," explica Perl.

La crisis pasó pero los lazos perduraron. Los profesionales entendieron que les era mutuamente beneficioso compartir información laboral en un ámbito relajado y conformado por los propios pares. y querían que siguiera siendo así. "El grupo tiene reglas muy básicas. Sólo máximos responsables de Sistemas y sólo uno por empresa, salvo contadas excepciones. El gerente IT no puede ser de una empresa proveedora de servicios informáticos, el CIO de Oracle o IBM, cuyo objeto del deseo sea otro CIO, no puede estar en el grupo," especifica el cofundador. "La idea es no poner a un colega de una empresa proveedora en una situación incómoda, donde hay un interés especial en la información que se intercambia. Esto es una red de pares, solidaria, que comparte experiencias e información abiertamente," concluye.

A ser una organización sin ánimo de lucro, quienes conforman el grupo intentan que no haya ganancias con sus actividades. Además, el valor agregado de la red de cabezas de IT es que provee un valor agregado a los eventos esponsoreados y convocados por empresas y proveedores. Lo que quiere ofrecer la iniciativa es algo distinto. "Existe un foro en Google Apps, donde nos agrupamos y tenemos un correo propio donde hacemos pedidos, consultas, o lo que sea desde el punto de vista laboral. Es como levantar un tubo y llamar a un colega. Somos cerca de 300 en total. Aunque nunca fue un objetivo crecer, nos parece más importante mantener la cohesión y la solidaridad. La gente se agrega por el boca a boca a nosotros," explica.

Menú de actividades

Las actividades del grupo son variadas. "Tenemos tres o cuatro veces al año una reunión al mediodía. Invitamos a hablar a alguien que decidimos entre todos pero no puede venir a hablar de productos sino de tópicos como seguridad informática en general. Luego, una vez al año, es el evento importante, el SimpoCIO. Un día de networking con una agenda más densa. También conservamos dos temas, uno central; que el año pasado fue transformación digital, y uno secundario que no tenga que ver con la tecnológico," explica el coordinador.

Estos teas siempre están ligados a la solidaridad, los CIO brindan su conocimiento para ayudar al a comunidad trabajando con organizaciones como Missing Children. En otras ocasiones, es un espacio para pensar el trabajo y la familia. "También somos humanos los CIO," recuerda, entre risas, Perl.

El espacio se mantiene independiente porque "nuestras reuniones son exclusivas para miembros del grupo. No hay esponsores y se mantiene económicamente con aportes anuales a los miembros. Tampoco hay personería jurídica, ni una votación con listas. Es horizontal."

M Matias Castro