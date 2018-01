Los argentinos quieren entrar al negocio de Blockchain: cómo pelean por US$ 16.000 M

Blockchain no es la diva de la innovación, como la nube o el Internet de las cosas. No es una innovación directa que se pueda ver y tocar tan fácilmente como un flamante smartphone. Pero en un mundo donde la salud, la política, las finanzas y la vida personal descansan sobre la red de redes, Blockchain es la respuesta a la pregunta que subyace a la era de Internet: ¿cómo podemos confiar, colectivamente, en lo que sucede en línea?

Se espera que el mercado global de tecnología Blockchain transite una Tasa Compuesta de Crecimiento Anual (CARG, en inglés) de alrededor del 62 por ciento en la próxima década, llegando a un valor global de US$ 16.000 millones para el 2025,según las últimas estimaciones de la firma Markets and Research. Pero lo más interesante es que será autónomamente. Blockchain es un desarrollo paralelo a Bitcoin y la criptomoneda es la primera aplicación exitosa de Blockchain. Sin embargo, el año pasado, el marketcap de Bitcoin creció 300 por ciento mientras que el de los activos de Blockchain no ligados a Bitcoin creció 1.600 por ciento, según los datos del mercado que recopiló el exchange Lawnmower.io ¿Cómo funciona, y cómo están haciendo negocio en el país, con la tecnología más promisoria del momento?

Entendiendo Blockchain

Blockchain no es difícil de entender técnicamente. La plataforma que funciona como un libro de contabilidad distribuida es una base de datos peer-to-peer que registra “bloques” de información y los entrelaza para facilitar la recuperación de la información y la verificación de los cambios. Los bloques de información se sellan mediante apuntadores hash —una dirección criptográfica— y con un registro de fecha y hora que conectan el bloque de información actual con el anterior y así sucesivamente formando una cadena. Cada bloque, identificado con un código hash criptográfico, depende para su resolución del bloque anterior. Blockchain resguarda datos (del tipo que sean) en bloques digitales que, conectados, dependen de sí mismos para cambiar por lo que la información está asegurada ya que modificar maliciosamente la información requiere de la modificación de toda la cadena. Los usuarios de Blockchain verifican cada pieza de información que se mueve resolviendo problemas matemáticos—los hash— usando poder de cómputo de sus máquinas. Los usuarios, o “nodos” de la red, son incentivados a participar porque son recompensados con algún premio por aportar a la seguridad y velocidad de la cadena. En el caso de la Blockchain original, esa recompensa eran Bitcoins.

Lo revolucionario de Blockchain es que permite sortear el problema de “doble gasto” en los valores digitales: pueden copiarse y falsificarse. Un “token” de recompensa en una Blockchain como la de Bitcoin es, en esencia, un bien digital escaso. Pero también que lo hizo sin recurrir a una autoridad central, sino con un sistema llamado proof-of-work donde las mayorías democráticas (el 51 por ciento) siempre dirimen los conflictos. En otras palabras, Blockchain es un protocolo de intercambio de valor más rápido, más seguro y más económico que los sistemas tradicionales.

Un negocio con acento argentino

El primer gran negocio que se montó sobre la tecnología de Blockchain fue Bitcoin, la moneda-recompensa de la cadena. Con el tiempo, Bitcoin se volvió un bien apreciado fuera de la esfera de influencia de Blockchain, llegando incluso a la Bolsa. Hoy,su precio ya superó los US$ 10.000. Y los argentinos no se quedan afuera. Bitex arrancó en 2014 con un objetivo claro. “Nos asociamos con gente del mercado financiero porque nosotros somos del palo tecnológico. Vimos que el mercado estaba roto y pensamos en aplicar Blockchain para ofrecer una mejora que se transforme en beneficio para los consumidores. Así armamos un exchange para conectar la economía del dólar y el peso con el Bitcoin”, explica Manuel Beaudroit, su CMO. Hoy, es uno de los exchanges más grandes de la región acumulando 20.000 usuarios; operó, solo el mes pasado, $ 50 millones.

“Sobre esa plataforma armamos otros servicios, como la custodia de Bitcoin para quienes no sepan cómo pero quieran tradear. También incorporamos procesamiento de pagos para comercios y, por último, una solución de pagos crossborder referente a Bitcoin, que permite que una empresa pague auna o varias empresas en otros países usando Blockchain lo que reduce costos y agrega transparencia”, explica Beaudroit. Hoy, gran parte del foco de la empresa está en dar soluciones a compañías que necesitan transferir pagos a otras del exterior o hacer payroll de un país a otro.

SEBASTIÁN SERRANO, CEO de Ripio.

Blockchain tiene muchas aplicaciones pero, para el CMO, en la parte financiera “no es más que un libro contable distribuido y hace muy bien su trabajo de mantener una copia autorizada y evitar la manipulación. La aplicación es directa, se pasa de tener un libro contable que manejan un banco o un broker a tener uno distribuido y global en el cualse puede confiar porque hay mutabilidad de los datos y certeza de que el dinero que va de A a B llegará y no hay posibilidad de fraude”, desarrolla.

Beaudroit reconoce que, hoy por hoy, en el país los Bitcoin se usan especulativamente —para “holdear” como se dice en la jerga bitcoinera— pero la idea de la empresa es “convertirse en un banco regional de Bitcoin”, concede. Otra empresa del rubro, también nacida en 2014, se vio tentada a diversificar su negocio más allá del Bitcoin y con más presencia en la Blockchain. “Empezamos vendiendo Bitcoin y a medida que pasaba el tiempo incorporamos medios de pago y agregamos la posibilidad de pagar facturas y servicios usando Bitcoin.

Más tarde agregamos una tarjeta como Visa prepaga virtual o plástica, para usar con criptomonedas”, desarrolla Matías Bari, director y fundador de la banca digital SatoshiTango. “Se podría nombrar también botones de pago o cobro de servicio invoice como PayPal en bitcoins. Es decir,se generaron otros modelos y negocios alrededor”, agrega. Estos intermediarios venden la facilidad de operar con la criptomoneda.“No es necesario saber de Bitcoin para ingresar a otros mercados, nosotros hacemos toda la transacción”, dice Bari. La compañía está agregando servicios de compra de otras criptomonedas, “trading pero no financiero y tradicional, lo que queremos hacer es ayudar a los que especulan con el precio en una plataforma más simple, ese es nuestro fuerte: algo complejo simplificado”, dice Bari. Quieren un Blockchain para todos y todas. “No había lugar acá para un exchange por eso optamos por esto al no haber, en el país, tanta familiaridad con las acciones”, dice el emprendedor.

El modelo de negocios funciona con un fee del 2 por ciento para todos los servicios, con lo que espera procesar $ 500 millones para el 2018. ¿Cómo se piensa una empresa desde la tecnología de Blockchain? Para comenzar en un exchange u otro negocio similar enfocado en Bitcoin, “hay muchos desafíos; es una tecnología nueva con todo por descubrir”, dice Sebastián Serrano,CEO del exchange Ripio.“En mayor parte es tecnología nueva, así que se necesitan muchos desarrolladores, algunos con pericia en lenguajes exclusivos de Blockchain como Solidity que se usa para contratos inteligentes”, dice Serrano. Entre sus usos más importantes a la hora de pensar el negocio, el emprendedor identifica: “Aportar valor a alguna cadena o innovar en la funcionalidad del dinero programable.

Para aportar ese valor hay que invertir en I+D. Los otros usos son menos innovadores y no necesitan investigación, pero son menos atractivos”. Para Serrano, no hay nada mágico en invertir en Blockchain. “Hay que tener cuidado con el tema regulación y la interacción con el marco legal que no tiene en cuenta estas tecnologías. Pero después, como cualquier empresa de tecnología, hay que pelear desde la innovación e invertir en capital humano”, concluye.

Promesas más allá de Bitcoin

La primera implementación exitosa de una transacción de valor sobre Blockchain fueron las criptomonedas Bitcoin. Pero las prestaciones técnicas de la cadena de bloques van mucho más allá de la especulación de sus tokens como activo financiero. Así nacieron empresas como Signatura, que usan Blockchain para comerciar un intangible digital inexistente hasta ahora: la certeza digital.“Nos dedicamos a los certificados digitales. Bitcoin funciona porque la Blockchain impide la existencia de Bitcoins fraguados o inventados. Usando esa misma base de datos, que no se puede cambiar o borrar, Signatura provee firmas digitales. Estas permiten dar autoría a cualquier archivo digital con fecha cierta y la seguridad de que nadie lo puede modificar”, explica Franco Amati, fundador de Espacio Bitcoin y la empresa de contratos en Blockchain Signatura.

El servicio que ofrece el emprendedor argentino está enfocado en los antiguos servicios de registros analógicos, pero tecnificados.Desde supply chain, pasando por copyright, y hasta certificados y contratos, todo puede hacerse en la cadena de bloques. El foco en finanzas lo dan las aplicaciones de settlement de activos en mercados de capitales, trazabilidad financiera o titulización (registro y firma de transferencia de activos financieros). “Hay empresas que lo usan para flow interno. El rubro de seguros, por ejemplo, lo incorpora a sus Apps oficiales para guardar fotos de siniestros, porque guarda los metadatos de forma súpersegura. El Estado, aparte de emitir el boletín oficial en Blockchain, lo usa para transparencia gubernamental y declaraciones juradas como en la Ciudad de Córdoba”, ejemplifica el emprendedor. “Ofrecemos un modelo de subscripción al que se le pueden sumar features especializadas.” El precio arranca desde los US$ 20 y aunque tienen más de 1.000 clientes particulares los ingresos reales, que este año llegarán a los US$ 350.000, vienen de la API y una decena de clientes corporativos.

La Blockchain también funciona como servicio.Koinbanx es una empresa argentina nacida en 2015 que pone el foco en soluciones Blockchain llave en mano, personalizadas. “Desarrollamos soluciones para entidades financieras, empresas y gobierno usando Blockchain”, explica Gabriel Kurman,CEO y cofundador de la empresa que hoy trabaja en inclusión financiera, fidelización, votaciones descentralizadas y logística Las soluciones están basadas en contratos inteligentes que corren sobre una infraestructura “side-chain” de Bitcoin Core, igual que Bitcoin Cash u otros forks de la criptomoneda. La compañía está trabajando en el país con clientes como Tarjeta Naranja y afuera con Davivienda —el segundo banco más grande de Colombia—y con Kiwi—el PayPalruso— más otros 10 bancos en la región. Sus clientes están experimentando con programas de fidelización de sus empleados porque “así se ve cómo es un sistema Blockchain y la transición a más usuarios es más sencilla”, aclara Kurman. Hoy, trabajan con varias dependencias de gobierno en temas de voto descentralizado e incentivo a la participación ciudadana.

En Venezuela, por ejemplo, propusieron un sistema de tokenización para las donaciones de alimentos que técnicamente eliminan la posibilidad de corrupción o fallas intencionales. Así esperan facturar US$ 500.000 para el año que viene Estos y otros ejemplos sirven para entender que Blockchain es una tecnología disruptiva en el sentido estricto: es aplicable a casi todo lo que sucede en línea y cambia la forma en que se entienden los ecosistemas digitales. Sin embargo, en nuestro país, su uso sigue supeditado a Bitcoin y a la especulación financiera. Los emprendimientos que entraron al negocio de la mano de Bitcoin, facilitando el trading y el acopio, se dan cuenta de que ya no son un negocio de nicho y empiezan a prestar atención a lo que hay debajo de la criptomoneda. Así están naciendo los servicios de pagos y préstamos peer-to-peer en Bitcoin. Sin embargo, para el segmento de las finanzas, está todo por decirse aún. En el mundo, el 77 por ciento de las fintech prevén incluir Blockchain como core del negocio para 2020, según un relevamiento de PwC del año pasado. En la Argentina, las empresas aún están conociendo a Blockchain y por ahora es poco más que la sombra de Bitcoin.

Permite ejecutar transacciones, de cualquier valor digitalizable, entre dos o más partes de forma verificable, transparente y permanente a un costo más bajo que los medios tradicionales.

Por qué es importante

Blockchain es la primera tecnología que permite transferir valor digital de forma eficiente y sin posibilidad de fraude. El registro informático distribuido tiene aplicaciones en todas las áreas, desde salud hasta política y finanzas.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO