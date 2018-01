Llegan inversiones árabes a Jujuy: buscan ser parte de un negocio de US$ 9 billones

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, participa en la “Semana de Sustentabilidad” que tiene lugar en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Y en ese marco es que el mandatario provincial firmó, junto a representantes de la firma árabe Masdar, un convenio de cooperación para “ampliar el conocimiento en materia de energía renovables para la provincia”, informaron oficialmente.

“Jujuy es un territorio rico en recursos, tenemos los mejores niveles de irradiación, la provincia forma parte del triángulo de litio y vamos a desarrollar la energía verde, acompañando con tecnología y conocimiento, por eso es importante el trabajo que estamos haciendo aquí con inversores”, declaro Morales luego de la firma del acuerdo, según cita la agencia estatal Télam.

En tanto, el presidente de Masdar, Jameel Ramahi, comenta que “desde los Emiratos Árabes tenemos la visión de realizar inversiones sustentables en nuevos mercados, que estamos profundizando, por eso avanzamos en modelos de asociación como es este caso de Jujuy.”

Masdar es un jugador World Class en el negocio de las energías renovables y el desarrollo urbano sustentable. Se consideran parte de la transición que el Emirato está haciendo hacia una economía del conocimiento.

Antecedentes

Este no es el primer proyecto millonario que llega a Jujuy. Una fábrica de baterías de litio jujeña comenzará a funcionar en 2018. Este proyecto público-privado será construido en el Parque Industrial la localidad de Perico (al sur de de la provincia), y demandará una inversión de US$ 80 millones. Se trata de un acuerdo con la empresa SERI.

Con el asesoramiento de la Universidad Nacional de Jujuy y el Instituto del Litio, la idea detrás del proceso químico es enriquecer el carbonato de litio para transformarlo en litio ferro-fosfato, y así obtener un material pastoso con el que se fabricará las celdas. De la mezcla con los materiales activos para formar la materia, el litio solamente lo compone en un 4%, señala un artículo de La Voz del Interior.

Negocio multimillonario

Según la economista Verónica Cesa, consultora y miembro de la gerencia de Desarrollo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el rol de la Argentina como oferente de esta materia prima será cada vez más importante. “Hoy ya somos el tercer productor de litio a escala mundial y nuestra participación en el mercado ronda el 16 por ciento. Pero seguramente se incrementará a medida que los numerosos proyectos extractivos, que ya están en curso, entren en producción comercial”.

De acuerdo a esta experta en evaluación de proyectos tecnológicos, “nuestro país, actualmente, produce cloruro y carbonato de litio. Y en 2016 generó exportaciones por más de US$ 190 millones”.

Sin embargo esta cifra podría multiplicarse exponencialmente, según desarrolló Ernesto Calvo, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigador del Conicet, en charla con INFOTECHNOLOGY. “Si bien pensar en fabricar baterías para autos en forma local no parece hoy algo posible, ya que competir con las plantas y los costos de las fábricas chinas es complejo, sí tenemos posibilidades para agregar valor a esta materia prima antes de exportarla. Por ejemplo la industria química puede elaborar sales de litio que luego se usan en las baterías.”

Sumar este simple paso no es menor: “exportar carbonato de litio sin procesar puede generar US$ 9.000 por tonelada. Pero si la industria química local lo procesa y convierte en hexafluorofosfato de litio y en combinaciones de sales, la tonelada de exportación puede valer 10 veces más: de US$ 9 por kilo se puede llegar a obtener US$ 100 e inclusive hasta US$ 1.000 por kilo exportado”, explica Calvo. Más escéptico es, sin embargo, sobre la riqueza que generan las regalías sobre el valor de la salmuera. La cifra se desprende de multiplicar las reservas de litio en toneladas (en el país; 70 por ciento de las reservas mundiales la comparten la Argentina, Chile y Bolivia) por el precio actual de la tonelada del material ya enriquecido.