Llega otro unicornio tecnológico al Merval, pero sólo si cambia una ley K

Desde MercadoLibre aseguraron que tienen intenciones de salir a la plaza pública. La empresa argentina de más valor (unos US$ 13.000 millones), aseguró que de aprobarse la ley de mercado de capitales, hoy cajoneada, verían con buenos ojos vender acciones públicas; según informó iProfesional.

El intereses de la compañía radica en que se deroge una cláusula en la ley actual que permite al Gobierno intervenir empresas sin una orden judicial. "Una nueva ley de mercados de capitales, o una revisión del marco regulatorio actual, nos abriría las puertas para analizar salir en el mercado local", dijo Pedro Arnt, el Chief Financial Officer (CFO) de MercadoLibre en una entrevista con la agencia Bloomberg en la sede de la empresa. "Aunque no es algo que Mercado Libre necesita, lo veríamos como una contribución para ayudar a fomentar el mercado local de capitales", añadió el CFO de la compañía que tiene presencia en Nasdaq (con un precio de US$ 290 por acción).

La capitalización bursátil argentina, de unos US$88.000 millones, equivale a un 11% del Producto Interno Bruto, comparado con el mercado brasileño de 39% y de Colombia de 36%

El proyecto de ley también permitirá la regulación de derivados y la creación de fondos de inversión de capital cerrado, así como proporcionaría normas para facilitar la asesoría de patrimonio privado.

"La realidad es que los mercados de capitales argentinos hoy en día tienen baja liquidez, y MercadoLibre es una acción increíblemente líquida", agregó Arnt. "Dadas las condiciones adecuadas, lo consideraremos y evaluaremos", finalizó.

Las acciones de Mercado Libre están otorgando una ganancia de 86,24% en lo que va de este año, y un para nada despreciable 62,5% en los últimos doce meses.