Las mejores 5 criptomonedas para invertir en 2018 por menos de US$ 5

Cardano

Cardano es, en realidad, una plataforma descentralizada que destaca por la posibilidad de realizar transferencias programables y con una alta rapidez. Se trata de una cadena de bloques que funciona como una criptomoneda (ADA). El proyecto se creó en 2015 por la compañía IOHK, que curiosamente tiene entre sus fila a Charles Hoskinson, un ex desarrollador clave en el éxito de Ethereum. Cardano utiliza un algoritmo proof of stake o prueba de participación llamado Ouroboros que busca reducir el gasto energético y proteger la privacidad de los usuarios. Su precio es de $0,75.



IOTA











IOTA es una plataforma que data de 2014. El sistema se basa, y utiliza como columna vertebral, el Internet de las Cosas y propone una rapidez inigualable de transferencias; de hecho, mientras más grande sea la red, mayor velocidad tendrá. Entre los beneficios que propone el sistema está la ausencia de comisiones, una alta estabilidad, transacción rápidas y transferencias seguras. Su precio es de US$ 3,56.

Ripple

Ripple fue diseñada como una moneda para ser usada más que atesorada. La idea central de la moneda digital es ofrecer una alternativa rápida, barata y de código abierto a las instituciones financieras, permitiendo la transferencia de dinero independiente de la divisa que se ocupe. Vale aclarar que es una criptomoneda que no es minable, puesto que ya ha sido premiada y sólo se transacciona. Tiene el apoyo de inversores como Google Ventures y Andreessen Horowitz, como así también bancos como el Bank of America. Vale US$ 1,99.

Golem

Golem es una plataforma para conectar dispositivos en una fuerte red P2P, donde se puedan compartir recursos de manera eficiente. Golem no depende de servidores centrales y una de sus particularidades que es que se pueden comprar y vender recursos de procesamiento. Los tokens de la red valen US$ 0,92.

Monero

Monero es una de las monedas virtuales más privada y anónima del mercado. Nacida en 2014, puede presumir de haberse convertido, por sus características de seguridad, en la preferida para un gran segmento del mercado negro de Internet, desde la Deep web hasta el ramsonware WannaCry. Su compromiso con el anonimato, frente a las nuevsa criptomonedas que llegaron al mercado, la hace diferente y ahi reside su valor. Hoy se consigue por US$ 398,82