Las claves para decidir si invertir en Bitcoin o no en menos de 1 minuto

La criptomoneda más famosa no deja de subir: el bitcoin subió más de 1000% en lo que va del año, arrancó a US$ 790 y hoy vale arriba de US$ 16.000. Los analistas de Golman Sachs predijeron que iba a crecer pero se quedaron cortos: para ellos, para fin de año iba a llegar los US$ 8.000 por bitcoin. De más está decir que quienes invirtieron a comienzos de este año multiplicaron su dinero varias veces.

Sin embargo, este crecimiento no está ajeno a las polémicas: la moneda ya “sufrió” dos bifurcaciones: Bitcoin Cash y Bitcoin Gold. El primera ya cuesta arriba de US$ 1.700 y la segunda, más de US$ 260.

. dadsada