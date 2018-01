Las 12 lecciones de negocios que enseña el libro favorito de Bill Gates

Warren Buffett y Bill Gates son amigos desde 1991 y aunque uno se dedico al desarrollo de software y el otro no se lleva con la tecnología, hay algo en lo que coinciden: cuál es el mejor libro de negocios.

Una de las primas cosas que Gates le pidió a Buffett cuando lo conoció fue que le recomiende su libro favorito sobre negocios. El inversor no lo dudó y le respondió: “Business Adventures (Aventuras de negocios) de John Brooks. Te voy a mandar mi copia”. El fundador de Microsoft nunca había escuchado hablar sobre este libro que recopila artículos de negocios de los años 50s y 60s.

Brooks fue un escritor de la revista The New Yorker y se especializó en negocios y finanzas y el libro consta de 12 de sus artículos, uno por capítulo. Escribía notas largas que exploran los sucesos en profundidad y presentan a los empresarios como personajes que los atraviesan. Según Bill Gates, si bien muchos aspectos de los negocios cambiaron, los fundamentos no. “Los hallazgos de Brooks sobre los negocios son tan relevantes hoy como lo fueron al momento de su publicación. En términos de longevidad, Business Adventures se para junto al libro de Benjamin Graham, El Inversor Inteligente, un libro de 1949 que según Warren es el mejor libro sobre inversiones que leyó”, señala Gates en su blog.

De los 12 capítulos del libro, seis hablan sobre el negocio, cuatro sobre el mercado, uno sobre el impuesto a las ganancias y otro sobre las reuniones con los inversores.

Entre los casos están el veloz crecimiento del fabricante de fotocopiadoras Xerox, el desastre de Edsel que le costó US$ 350 millones a Ford, un artículo sobre las comunicaciones internas de General Electric, la historia de un ingeniero de Goodrich que cambió se empresa y se llevó sus secretos, el escándalo de los empleados de Texas Gulf Sulphur que practicaron "insider trading" y un capítulo sobre pasar del sector público al privado.

En cuanto al mercado, Brooks recopila cuatro de sus notas que hablan sobre la manipulación de los mercados, los fraudes, los desplomes y la crisis del dinero que protagonizó la Libra Esterlina.

El libro habla sobre las fortalezas y debilidades de los líderes al momento de enfrentarse a distintas crisis. “En realidad habla de la naturaleza humana, por eso soportó el paso del tiempo”, explica Gates.

En castellano el libro fue titulado como Aventuras Empresariales y publicado por la editorial española Deusto. Se puede comprar por Amazon o MercadoLibre. También está disponible de forma gratuita el capítulo sobre Xerox en inglés, cortesía de Bill Gates.