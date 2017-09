Lanzaron WhatsApp para empresas: para qué sirve y cómo te ayuda a vender más

Este martes salió a la luz WhatsApp Business, el nuevo modelo de negocio de la App de mensajería instatánea para conectar compañías y consumidores.

Se trata de "una aplicación gratuita para pequeñas empresas o negocios" que funcionará también como "una solución empresarial para empresas más grandes que operen a gran escala con una cartera de clientes global, como compañías aéreas, empresas de e-commerce y bancos", explicó WhatsApp.

En el caso de las grandes corporaciones, el servicio tendrá un costo mensual que todavía no ha sido revelado. La compañía asegura que ha escuchado historias de dueños de negocios que "utilizan WhatsApp para enviar mensajes a cientos de clientes desde un solo teléfono y también de personas que no están seguras si un negocio en WhatsApp es real o no" y que este tipo de interacciones son "un poco rudimentarias".

¿Para qué sirve?

Las firmas más grandes podrán usar WhatsApp Business para enviar a sus clientes "notificaciones importantes", como horarios de vuelos, confirmaciones de entrega de pedidos y otras actualizaciones.

En el caso de las más pequeñas, servirá como una forma más directa de comunicarse con sus clientes actuales y potenciales, enviándoles comunicaciones oficiales a través de ella. Además, tendrá otros usos, como traducciones en tiempo real y envío de mensajes multimedia que promuevan la interacción con el cliente.

Se espera con cuente con una doble interfaz: una que permita al empresario comunicarse con todos sus contactos, y otra para ofrecerle la posibilidad de lanzar sus anuncios a su audiencia objetiva. Pero los detalles específicos sobre su funcionamiento aún no han sido revelados.

Lo que se sabe hasta ahora

WhatsApp y KLM Royal Dutch Airlines comenzaron una prueba de la nueva función de la plataforma, en la forma de un servicio en fase beta. Ahora, KLM ofrece a sus clientes de todo el mundo confirmaciones de reservas, notificaciones de facturación, tarjetas de embarque, actualizaciones del estado de los vuelos e incluso pueden hacer preguntas en diez idiomas diferentes en WhatsApp mediante el nuevo sistema de WhatsApp.

Así se ve el sistema en funcionamiento:

¿Gratis para Pymes?

Este servicio, además, parece que va a dividirse en otros dos. Uno orientado a los pequeños negocios, que podría ser una versión vitaminada del actual WhatsApp Web, y otro diseñado para integrarse en las aplicaciones de las propias empresas. Nada añadido se cuenta sobre este segundo servicio pero podría consistir en una serie de APIs accesibles por las propias corporaciones para ser integradas en sus desarrollos. El servicio dedicado a pequeñas empresas será gratuito mientras que el que podrá integrarse en grandes corporaciones sí será de pago, aunque no se ha desvelado qué cantidad será la que habrá que desembolsar para poder acceder a las API que WhatsApp habilitará para dicho servicio.