Se la nombra como la cuarta revolución industrial, paso a paso está logrando una gran metamorfosis en la economía y la manera en la que se hacen los negocios. El cambio es de raíz, no solo mutan las empresas sino que los mismos productos que ofrecen o incluso su modelo de negocios completo también se transforman con el salto digital. “No se me ocurre ninguna industria que no esté transformada o en camino, en todos lados se ve esta disrupción”, asegura Felipe Girado, cofundador de Axxon Consulting.

Después de la crisis del 2001, dos empresas vieron la oportunidad de unir fuerzas y se fusionaron en 2002 para crear Axxon Consulting. Comenzó con una oficina con 20 personas y rápidamente tomó vuelo hasta transformarse en una empresa que tiene más de 200 empleados y oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. “Ayudamos a las empresas a navegar este camino de la transformación digital”, comenta quien cofundó la compañía de soluciones de negocios junto a Alejandro Bauvin y Francisco Nelson.

Industrias como retail y banca son algunas de las que mejor han entendido este proceso y se nutren del análisis de datos en tiempo real para poder brindar un mejor servicio. “El consumidor hoy es muy digital, está muy conectado y exige otra cosa”, explica Girado.

La omnicanalidad, los beneficios de migrar la estructura de la empresa a la nube y el impacto de la transformación digital en las empresas según uno de los consultores más experimentados del sector. “La transformación digital es un camino, no un lugar de llegada”, resalta.

¿Hay ciertas industrias que todavía no se animan a realizar esta transformación?

No, la mayoría de las empresas saben que su preocupación para los próximos años es hacer el salto, ya lo tienen claro. El tema es que hay mucho ruido y marketing, a veces se cree que salís a comprar tecnología y ya estás transformado.

Entonces los que tarden más en transformarse se van a ir atrasando

Estamos en el inicio de una era en la que los que están pegando primero se acomodan mejor. Como en toda revolución, aparecen nuevos players que desafían a los tradicionales y justamente los tradicionales no son los que suelen ser disruptivos.

¿Qué rol juega la Inteligencia Artificial o el machine learning?

Ambas han llegado a un nivel en el que, para algunas tareas específicas, está superando a la inteligencia humana. Lo que ha cambiado es que ahora estas tecnologías son accesibles y están en la nube. Las empresas pueden utilizar estas tecnologías para tomar decisiones más inteligentes.

¿Cuál es el impacto directo que tiene la transformación digital en las empresas?

Hay pilares de impacto: customer engagement, el análisis de datos te permite saber cómo mejorar la experiencia de los clientes; empoderamiento de los empleados brindándoles herramientas para hacer mejor su trabajo; y, por último, buscar eficiencias internas operacionales para tomar mejores decisiones, que la empresa sea más eficiente y logre afectar positivamente su negocio. Pero las empresas que logran transformar sus productos o servicios, son los que logran la disrupción de su industria.

¿Por qué es importante migrar a la nube?

Es un espacio más colaborativo, hay cosas que no tiene ningún sentido no tenerlas en la nube, por ejemplo, el correo electrónico. Es un proceso que tiene que darse de a poco, primero vas desde lo más básico de infraestructura, después seguís con las herramientas de productividad, las aplicaciones de negocios y así hasta la inteligencia predictiva de negocios.

¿Implica una gran inversión para las empresas esta transformación?

El tema es que las empresas tienen que entender que la tecnología es parte del negocio, es un camino largo, requiere planificación y armar proyectos de varios años. Van adaptándose paso a paso y viendo el retorno de la inversión. No necesariamente necesitan ser una gran empresa, la transformación se puede hacer a cualquier nivel. Muchas veces son las empresas chicas las que tienen mayor agilidad para lograr el salto digital más rápido.

¿Por qué es importante la omnicanalidad?

Es clave porque es lo que los clientes exigen. Quieren ver el producto desde su casa en la Tablet, después pasar a conocerlo por el local y terminan arreglando la compra con el call center. Una sola transacción se va alimentando en cada uno de esos lugares. La plataforma de Microsoft Dynamics ayuda mucho porque es una plataforma de atención omnicanal, además es el más abarcativo en su oferta de productos y provee todas las herramientas para transitar el camino hacia la transformación digital.