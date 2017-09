La regla de “las dos pizzas” de Bezos y otras 2 formas de organizar tus reuniones

El tiempo es oro y para los magnates de la tecnología no pasan segundos, sino miles de dólares. Gente como Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos administran su agenda rigurosamente para maximizar el progreso de sus negocios. Estos son algunos de sus trucos.

No desperdiciar ni cinco minutos

Gates y Musk comparten el hábito de organizar el tiempo minuciosamente, dividiendo sus agendas en franjas de cinco minutos, donde cada uno está pensado. Estos segmentos cortos mejoran la productividad al llevar la cuenta de todas las cosas que deben hacer durante una reunión. No llegaron a donde están por regalar horas de su tiempo, necesitan una justificación por cada cinco minutos que invierten.

Quizás no todos están preparados para dividir su tiempo en fragmentos de cinco minutos, pero incluso separar las horas en cuartos puede tener un impacto positivo.

Preguntarse por el objetivo

Sheryl Sandberg, la líder de operaciones de Facebook, explicó que Mark Zuckerberg tiene dos trucos para optimizar las reuniones. El primero es un clásico: pedir que los participantes envíen el material antes de juntarse. Pero es con el segundo se asegura de mantenerla enfocada. Cuando se sienta, intenta dejar bien en claro para qué están ahí, si van a tomar una decisión o armar una discusión.

La regla de las dos pizzas

En Amazon, siendo esta una de las empresas más grandes del mundo, hay miles de reuniones y Jeff Bezos tuvo que recurrir a ciertas limitaciones para deshacerse de las innecesarias, haciendo lugar para las que realmente importan. El CEO no organiza ninguna a la mañana, para asegurarse de dormir bien y aprovechar el tiempo con su familia, y solo se junta con los inversionistas durante seis horas por año.

Pero la más curiosa de sus reglas es la de las “dos pizzas”. Si bien esta no implica comer pizza en todas las reuniones, debe cumplirse siempre. Bezos no organiza reuniones donde dos pizzas no alcancen para que todos coman y tampoco asiste a ellas. Cuando asisten muchas personas, cada una participa menos y se pierde tiempo que un CEO no puede derrochar.