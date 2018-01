La receta del fundador de Amazon para ser multimillonario: usar un auto barato

Jeff Bezos, fundador de Amazon, es la persona más rica del mundo (incluso superando a Bill Gates). Pero, incluso cuando había conseguido llegar a ser multimillonario, el CEO de Amazon continuaba con una política de gastos muy frugal.

Un ejemplo lo pinta de cuerpo entero: en 1999, durante una entrevista en el programa “60 minutos”, dijo que su Honda Accord era "un auto muy bueno, perfectamente adecuado".

Lo que siguió es algo que suele circular por las redes sociales para mostrar los humildes comienzos de quien hoy es dueño de una compañía aeroespacial y del diario The Washington Post: en esa misma entrevista, mostraron la oficina que tenía en aquel entonces: un escritorio que alguna vez fue una puerta, una alfombra destrozada y un cartel pintado con aerosol. El entrevistador le preguntó a Bezos por qué trabajaba así. “Es un símbolo de que hay que gastar el dinero en cuestiones que sean importantes para los clientes”, respondió.

La oficina de Bezos, en 1999.

Hasta 2013, Bezos todavía manejaba el Honda Accord, de acuerdo a la biografía “The everything store” que escribió el periodista Brad Stone.

Y antes del Accord, Bezos tenía un auto aún más barato: llevaba los paquetes al correo el mismo en su Chevy Blazer modelo 1987.

Ser frugal

Amazon, que acaba de anunciar las 20 ciudades finalistas para instalar su segundo “cuartel general”, comenzó como una librería en línea que no obtuvo ganancias durante sus primeros 20 años de operación. Hoy, la compañía está valuada en US$ 60 mil millones y la fortuna de Bezos asciende a US$ 109 mil millones (hasta el pasado viernes) de acuerdo al portal Bloomberg. Y, sin embargo, la frugalidad es todavía una premisa de liderazgo central dentro de Amazon.

El sitio web de la empresa le dice a los empleados: “Consigan más con menos. Las carencias son la madre de los recursos, la autosuficiencia y la invención. No hay puntos extras por tener más empleados, presupuesto o gastos”.

En este sentido, el VP senior de Amazon Web Services (el negocio Cloud de la compañía), le dijo a CRN Australia que siempre busca recortar gastos innecesarios para así achicar precios y conseguir descuentos para sus clientes. “Tratamos de no gastar dinero en cosas que no le añaden valor a nuestros clientes. Es una parte importante de nuestro ADN”, señaló.

Esto incluye mejores asientos cuando los empleados de Amazon se van de viaje de negocios. La empresa solo paga por pasajes en clase económica. Y si el empleado quiere viajar más cómodo, tiene que pagarlo de su propio bolsillo.