La peor semana de Bitcoin: cayó 30% en dos días. ¿Nueva oportunidad para comprar?

El mercado de criptomonedas, incluido Bitcoin, sufrió una caída del 25%, todos los precios bajaron entre 18% y 45%. Luego de la rápida subida de los últimos tres meses, los más experimentados esperaban una corrección, pero tomo por sorpresa a los que acababan de entrar. ¿A qué se debe?

El precio de Bitcoin pasó de US$ 19.000 a menos de US$ 13.000. “Es un mercado nuevo y las olas de pánico se transmiten rápidamente entre la gente que se metió en este último tiempo. Algunos lo hicieron por miedo de quedarse afuera, pero ante la primera bajada de precio se asustan y venden todo”, explica Federico Ast, cofundador de Kleros y creador de Crowdjury, dos empresas que trabajan con tecnología blockchain. Si se mira la evolución de los precios, suelen ser habituales las rápidas subidas seguidas de correcciones. Por ejemplo, en enero el precio de Bitcoin alcanzó los US$ 1.100 y una semana después bajó hasta los US$ 770 y en septiembre, tras acercarse a los US$ 5.000 volvió a los US$ 3.200.

En octubre, las criptomonedas comenzaron una acelerada subida donde se triplicaron los valores. Según el indice de Coindesk, cada bitcoin pasó de US$ 4.400 a alcanzar los US$ 19.340 y en el caso del ether (ETH), el token de la red Ethereum, ascendió desde US$ 300 a más de US$ 850.

A pesar de tratarse de proporciones similares, ahora el tamaño del mercado es de más de US$ 350 mil millones y una caída del 20% representa US$ 60 mil millones. En caso de que siga el viejo patrón, podría resultar un buen momento para la compra. “En el caso de Bitcoin, se trata de una moneda deflacionaria y debería tender a subir, pero siempre le recomiendo a la gente que se modere porque de lo contrario van a sufrir con las variaciones”, indica Ast.

En cuanto a las causas de la caída, ocurrió una variedad de hechos que podría estar afectando el precio. Por un lado, Rusia anunció que introducirá una ley para regular el mercado de criptomonedas la semana que viene. También fue hackeado el exchange Youbit, con base en Corea del Sur. Este perdió el 17% de sus activos, se declaró en quiebra e informó a sus clientes que solo podían retirar el 75% de sus fondos. Y por último, Coinbase, uno de los exchange más populares del mundo, establecido en San Francisco, informó que se encuentra investigando a sus empleados por insider trading (uso de información privilegiada) luego de que comenzaron a operar con Bitcoin Cash y su precio alcanzó los US$ 8.000.

PL PABLO LABARTA