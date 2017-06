¿Hay una burbuja de Bitcoin cerca?

El mundo de las criptomonedas ya tiene un valor global de unos US$ 80 mil millones. De la mano de las nuevas tecnologías como Ethereum, el mercado de las monedas virtuales viene avanzando a paso firme desde su concepción en el año 2009.

Hoy en 2017, el martes pasado la moneda virtual más popular; el Bitcoin, se comercializó la unidad de la criptomoneda a US$ 3.000 alcanzando una capitalización de 47 mil millones de dólares.Finalmente la moneda virtual cerró en US$ 29.914 El martes pasado llegó a operarse cerca de los u$s3.000 elevando su capitalización de mercado a casi u$s 47.000 millones. Ese día tocó los US$ 2.999,91 para cerrar luego en US$ 2.914,55. En el último tiempo, se movió entre los 2.700 y 2.800 dólares.El Bitcoin acumula una suba del 185% anual.

Ahora, se habla de que nada que sube tan rápido puede mantenerse en ritmo por mucho tiempo.

Un ejemplo es el inversor Mark Cuban (dueño del equipo de balencesto Dallas Mavericks) que dijo que las criptomonedas eran una "burbuja" y, en referencia al actual precio de mercado de este activo, dijo que es más como "una religión que una inversión" en relación a la tremenda volatilidad a la que está sujeta la negociación del Bitcoin.

I think it's in a bubble. I just don't know when or how much it corrects. When everyone is bragging about how easy they are making $=bubble https://t.co/hTrV5DeWNd — Mark Cuban (@mcuban) 6 de junio de 2017

En general los Bitcoins y otras criptomonedas se usan como un refugio de valor. La racha alcista de la moneda digital se dió en torno a inestabilidades geopolíticas como la presidencia de Trump y la tensión en Rusia. Algunos analistas se refieren a estas criptomonedas como el oro 2.0. Los defensores de esta tecnología arguyen, por su lado, que la mejor apreciación del Bitcoin se diò en un escenario de diversificación. Hoy, el mercado de criptomonedas está dominado por Bitcoin, pero en una relación del 50% y no del 80% del mercado como hace unos años.

Si, en efecto, este es el caso, se trataría más bien de un resurgimiento en el interés del público por las monedas de Internet y no de una mera burbuja.

¿Burbuja?

Los críticos no solamente están pensando en el precio. En un artículo reciente publicado en el sitio del Foro Económico Mundial, se recuerda que hay fuerte concentración de la mayor parte de Bitcoins entre tan apenas unos pocos inversores. Y que pueden no están dispuestos a vender (de hecho no lo han hecho en los últimos años), obviamente se puede estar produciendo un estrangulamiento de la oferta, ante una demanda creciente.

La distribución de Bitcoins según tamaño de cada wallet (billetera virtual)

En este sentido, también vale recordar que el PER (la razón entre precio y ganancias, por sus siglas en inglés), del Bitcoin no puede medirse (por su propia naturaleza, al igual que sucede con el oro o el petroleo), pero vale la pena prestar atención a las revalorizaciones a un ritmo sostenido del 50% y alcanzando tasas del 20% diario un día sí y otro no.

Dos cuestiones más que pueden destacarse son las siguientes. La cantidad de enorme de alternativas a las criptomonedas (CoinMarketCap da cotizaciones de más de 800 de ellas) parece ser excesiva en vista del tamaño del mercado y su concentración. Así, recuerda a la burbuja de las ".com" en el sentido de que aparecen empresas sin modelos de negocios ni actividades claras pero con el logo de ".com" que ahora sería el prefijo "cripto". De la mano de esta cuestión, aparece un segundo fenómeno ligado a las burbujas y es la aparición de alternativas secundarias.

No obstante, el caso de las criptomonedas podría ser diferente. En este caso, se trata de monedas muy diferentes entre sí y de hecho también bastante independientes por lo que no es de temer un efecto domino. Las últimas noticias indican que algunos países de Asia como Japón quieren manejar el Bitcoin como una moneda más a la par del dólar o el yen. Esto podría poner la atención sobre la moneda virtual e incentivar a inversores y usuarios a controlar más la moneda.