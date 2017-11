Ganó u$s 2 millones con las "ICO" y cuenta 6 trucos para ganar durante la burbuja

Las ICO, ofertas iniciales de criptomonedas, son la nueva forma de financiación de las empresas de tecnología. Se trata de ventas al por mayor de "tokens" que sirven para interactuar en la plataforma tecnológica de la empresa y consumir los servicios. Es el equivalente de comprar la moneda de un país que se cree que tendrá un buen futuro económico. Estas empresas startup se suben a la tecnología de las criptomonedas como Bitcoin para fondearse.

Pero, al presentar más riesgo que las IPO o La Bolsa, hay que saber qué mirar a la hora de invertir. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de apostar a una cripto-startup?

"La historia nos está demostrando quién tiene la razón y quién está equivocado. Nadie puede permitirse el lujo de ignorar esto porque es el mercado en desarrollo más rápido en este momento. Usando estas prácticas logré generar ganancias superiores a los US$ 2 millones en lo que va de 2017, solo con ICO con una inversión de menos de US$ 20,000", expresó el inversor Albert Murphy, un inversor en criptomonedas que ganó US$ 2 millones durante 2017, en su sitio web.

Siempre del lado del más débil

Según el inversionista, una de las nociones equivocadas y más difundidas a la hora de entrar al mundo de las ICO es apostar por las empresas más grandes (las que más capital recibieron). Para sostener este análisis, se presenta el caso de una ICO grande versus una más incipiente.

Dos casos de ejemplo. Una startup con una gran cantidad de capital inicial versus una de financiación más modesta.

Una de las principales razones por las que fallan los grandes proyectos en el mercado es porque los compradores no son compradores minoristas. Los grandes compradores, también llamados 'inversores ballenas' generalmente compran tokens por valor de US$ 1 millón a US$ 5 millones, y generalmente reciben grandes descuentos en condiciones no transparentes que les otorgan una ventaja injusta sobre los compradores minoristas", explica el hombre detrás de los 2 millones dólares.

"Esto es así, porque tienen el poder de volcar sus tokens con una aparente pérdida que, de hecho, no es realmente una pérdida, ya que compraron esos tokens mucho más baratos. Por ejemplo, si obtuvieron un descuento del 60%, y el precio baja a 30%, aún obtienen un beneficio del 30%, mientras que al mismo los demás compradores minoristas están generando una pérdida del 30%. La bonificación que pueden obtener puede alcanzar hasta el 80% sobre el precio de ICO oficial", agregó.

En general, cuanto mayor es el desequilibrio entre los inversores mayoristas y minoristas en los proyectos de cripto o ICO, mayor es la probabilidad de caídas de precios en el mercado post-lanzamiento.

Cuando menos es más

Muchas veces ICO reciben más dinero del que puedan manejar. Segùn el autor, el rango optimo se encuentra de los US$ 2 millones a las US$10 millones. El autor recuerda que Google empezó empezó en un garage con US$ 1 millón y fue más que suficiente. "Los buenos equipos pueden hacer pruebas de concepto y producto mínimos viables con dos o 10 millones de dólares, en el mismo sentido, si se le da US$ 200 millones a un grupo incompetente no resolverá ninguno de sus problemas", dice el Murphy.

Al eliminar los proyectos exagerados o sobredimensionados, se elimina una gran cantidad de factores de riesgo de "bombeo y vaciado" y mucho del "ruido" alrededor de las inversiones. No es que los proyectos más pequeños no puedan venderle a los whale investors, es solo que es mucho menos probable. Además, los fundadores del equipo no serán incentivados a trabajar para mejorar su valor, porque si recaudan $ 232 millones antes de que comience el proyecto, entonces ya habrían hecho una fortuna que definitivamente tendría un impacto en su motivación y enfoque.

Experiencia mata todo

El inversor dice, por otro lado, que otra de las claves es buscar proyectos que tenga detrás gente que ya haya probado el éxito financiero. "Hay que apoyar proyectos de gente que tenga una mente orientada a los negocios", dice. Al elegir un equipo de emprendedores exitoso y experimentado en los negocios, se aumentan enormemente las posibilidades de éxito.

La importancia del MVP en las ICO

Muchas startups optan por tener listo lo antes posible un MVP, siglas en inglés que significan "Producto mìnimo viable". Es la forma en que los emprendedores le muestran a los inversores cuál es el producto o servicio en el que están depositando su confanza y su capital.

A la hora de elegir una ICO, esto no tiene que ser diferente. “El concepto de ICO es lanzar una criptomoneda que será útil y ampliamente adoptada. Esto solo es posible a través de un servicio que debe ser innovador, disruptivo y de alto valor inmediato para los usuarios minoristas. Esperar 1 año para obtener una versión alfa no es aceptable. Lo ideal sería que pueda hacerse una idea del servicio durante el ICO mismo y poder gastar sus tokens inmediatamente después del final”, dice el experto.



Sin reservas

Cuando se lanza una ICO, se emiten una cantidad finita de "tokens" o criptomonedas propias de la plataforma. Hay que tener en cuenta que, como en toda las monedas digitales similares a Bitcoin, la cantidad que puede ser emitida es finita y el valor puede ascender a niveles insospechados y de forma muy rápida. "Es por esto que es extremadamente importante que el titular del token destruya todos los tokens no vendidos inmediatamente después de la finalización del tokensale. Esto asegurará que la cantidad de tokens suministrada corresponda a la demanda del mercado y que su economía esté equilibrada", explica el emprendedor.

¿Realmente incorpora tecnología?

Recientemente, una nueva bifurcación (fork) del Bitcoin original llamado Diamond salió al mercado. Pero no agregó casi ninguna funcionalidad nueva como sí lo hizo la otra bifurcación, Bitcoin Cash que mejoró la capacidad de transacciones con bloques más grandes.

"Vemos una gran cantidad de proyectos haciendo ICO simplemente porque quieren obtener un pedazo de la torta sin necesidad de utilizar la tecnología blockchain. Hay que leer detenidamente el apartado técnico de cada proyecto y asegurarse de que la Blockchain es un aspecto fundamental del producto y que agregar un valor único y una ventaja competitiva", advierte el inversor.