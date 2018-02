Esta empresa, que factura más de US$ 300 M, quiere abrir el primer banco digital del país

Horacio Angeli (58) es el CEO del Grupo Transatlántica, un conglomerado que incluye empresas dedicadas a servicios financieros, bursátiles, hoteleros, de construcción y educativos, entre otros. Con la incorporación de una casa de cambio a la empresa de viajes y la sociedad de bolsa, el turismo y las finanzas fueron "los pilares del Grupo a lo largo de sus 50 años de trayectoria", dice este contador público de la UNR. Además, Angeli fue miembro de la presidencia de la Bolsa de Comercio de Rosario entre 2009 y 2013.

Con un recorrido de varios años, el grupo que preside este contador ahora apunta a la banca digital, con el emprendimiento TSA Banking. Sobre este nuevo desarrollo -en el que ya inviertieron $15 millones en los pasados tres años-, así como su paso fallido por la aviación comercial (Sol Líneas Aéreas cerró en enero de 2016, tras 11 años de operaciones, luego de que se cayera un acuerdo de cooperación con la estatal Aerolíneas Argentinas), hizo referencia el empresario durante su entrevista con Innovación.

1_ ¿TSA ahora apuesta a la banca digital, ¿qué desafíos supone que le espera? ¿Cuándo se lanza?

TSA Banking es la reconversión de Multifinanzas, una entidad financiera del grupo regulada por el Banco Central, hacia un modelo de banco digital orientado a los individuos, ligado al retail y también hacia la banca corporativa. El lanzamiento está previsto para el segundo semestre de 2018. Vamos a ofrecer un modelo de banco 100% digital donde los servicios puedan operarse desde un comienzo de manera íntegramente online. Además, salimos al mercado ofreciendo servicios pensados para tres segmentos, uno orientado a personas, otro al sector corporativo y el tercero es un modelo de banco como Plataforma de Servicios para que las Fintech, los desarrolladores, puedan crecer más.

Para asegurar una mejor atención de las Pyme, TSA Banking cuenta con tres sucursales localizadas en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, con un modelo de atención descentralizado, permitiendo que cada una de ellas cuente con capacidad de decisión y autonomía suficiente como para poder tomar todas sus decisiones con una visión local.

Y por último, brindaremos un abanico de servicios para que las Fintech, emprendedores, desarrolladores y empresas puedan apalancar su negocio o crear nuevas líneas de negocio, utilizándonos como plataforma para potenciar los servicios financieros mediante su integración tecnológica.

2_ ¿Tras un recorrido de varios años, ¿cómo es emprender en la Argentina? ¿Qué diferencias encontró en los diferentes verticales en los que operó?

Emprender en la Argentina es un gran desafío y nosotros lo tomamos desde que iniciamos nuestras actividades en el sector turístico en el año 1967 de la mano de mi padre, José Ángeli, inmigrante italiano que se radicó en Rosario. La primera empresa del grupo fue Transatlántica, una empresa de viajes y turismo. Yo estoy a cargo desde 1982 y ahora está conformada por 900 empleados quienes día a día trabajan para las más de 20 empresas y unidades de negocios. Ahora nos destacamos también en el sector financiero, de desarrollo inmobiliario y hotelero, entre otros.

Cada vertical en las que operamos tiene su propia especificidad, diferentes órganos de control, diferentes gremios con los que interactuar y distinta proporción de inversión entre capital intensivo y recursos humanos.

3_ Sol Líneas Aéreas tuvo que cerrar en 2016, ¿qué aprendizajes le quedó de esa experiencia? ¿Tiene pensado nuevamente ingresar el negocio de la aviación comercial?

No tenemos pensado volver al negocio de la aviación comercial. Con Sol fuimos por un negocio diferente que no dio los resultados que esperábamos. El contexto de país y las condiciones de la industria de ese momento no permitieron que nos desarrolláramos a pleno.

--

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: Horacio Gabriel Angeli

Nacimiento: 1959

Nacionalidad: Argentino

Educación: Contador Público Nacional y Licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Rosario (1982).

Ocupación: CEO de Grupo Transatlántica.

Participa en: Consejo de Vigilancia del Mercado de Valores de Rosario; Consejo Empresario de la Fundación Libertad, Fundación de Ciencias Médicas de Rosario.

Participó en: Fue vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y de la Cámara de Casas y Agencias de Cambio (Cadecac).

Dice sobre TSA Banking, su emprendimiento más reciente: "Buscamos ser una plataforma de servicios para individuos, pequeñas y medianas empresas y las fintech que quieran buscar formas alternativas e innovadoras de operar. TSA Banking es el resultado de un intenso trabajo que comenzamos hace más de un año en el que están trabajando alrededor de 100 personas".

--

