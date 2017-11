Frustrado con los bancos, creó un negocio redondo que ya compite con Western Union

"Todo comenzó con una frustración personal… y hoy creo que podemos cambiar la vida de muchos argentinos", asegura con convicción Taavet Hinrikus, presidente de TransferWise, una de las compañías Fintech líderes en Europa. La empresa acaba de anunciar su desembarco en el país, al calor de las recientes medidas del Banco Central de la República Argentina que abrieron la cancha para más jugadores en el mundo de las finanzas, para horror de los bancos y, si uno es optimista, alivio para los usuarios.

Hinrikus comenzó esta aventura con su socio Kristo Käärmann en 2011 y en tiempo récord lograron tener entre sus manos a un unicornio. Y uno de las especies más raras que existen, ya que hoy TransferWise es un unicornio rentable, presente en 750 rutas en todo el globo y con operaciones en 43 monedas. Se calcula que a diario más de un millón de personas alrededor del mundo confían en la compañía y transfieren alrededor de u$s 1.500 millones.

Conocido en el ambiente techie por ser el primer empleado de Skype, este ejecutivo estonio de 36 años vivió en carne propia el maltrato que pueden ocasionar los bancos a aquellos que deben mover dinero más allá de las fronteras de un país e imaginó una solución que prescindiera de las instituciones tradicionales. Tras un exitoso desembarco en Brasil el año pasado, el objetivo ahora es enamorar a la Argentina.

En los últimos años muchísimas industrias cambiaron radicalmente a causa de la irrupción de la tecnología. ¿Por qué cree que el mundo de las finanzas se ha mantenido casi sin cambios durante todo este tiempo?

Resolver los problemas de cómo poder compartir canciones o películas es relativamente fácil. Existen otras áreas mucho más complejas, como la educación o el transporte, por ejemplo. Y el manejo del dinero cae en esta última categoría.

Lo que obligó a repensar todo fue la última crisis financiera de 2008, porque liquida los dos problemas a los que históricamente se enfrentaron las Fintech: la confianza y la legislación. Es difícil ganar la confianza de la gente para que te dé su dinero, pero ya quedó claro no solamente que los bancos no son confiables, sino que su única preocupación es tener más y más dinero. Y para salvarlos, hubo que cambiar las leyes, algo que nos terminó beneficiando a todos.

Esto explica por qué desde 2010 estamos viendo un avance de las Fintech como nunca antes, ocupando espacios que antes solo estaban ocupados por bancos. Creo que hoy las Fintech son más rápidas, más disruptivas y más baratas que cualquier otra alternativa tradicional. Y que los bancos recién ahora lo están viendo: hasta hace muy poco no nos tomaban en serio.

Al final, pase lo que pase, en diez años solo quedaremos en pie las Fintech y aquellos bancos que sobrevivan a una reinvención profunda.

Pero en este escenario, ¿cree que TransferWise compite con bancos o lo hace con otras compañías Fintech?

Competimos con bancos en tanto nuestros usuarios antes solían realizar esas operaciones con bancos pero también porque hoy tienen su dinero en los bancos. En el mundo financiero, todos competimos con todos pero también todos necesitamos de todos.

Cuando era empleado en Skype, por ejemplo, mi contrato estipulaba pagos en mi país, aunque trabajaba en Londres. Y cada mes era una verdadera tortura: siempre había alguna dificultad o una nueva tasa que pagar, que no terminaba de quedar claro por qué debía pagarlo o cuánto dinero era. Entonces, no sólo pagaba varias tasas, sino que se tardaban hasta cinco días hábiles para poder hacer accesible mi dinero y perdía hasta una hora haciendo cola o esperando en una sucursal. Si un mail puede recorrer el planeta en segundos, ¿qué le impedía a un banco hacer lo mismo? Así, TransferWise nació para consumidores particulares, como los que envían dinero por trabajo, educación o para ayudar a sus familiares.

Pero luego llegaron las empresas y los montos más grandes, después de todo no es tan diferente. Es por eso que el año pasado comenzamos a trabajar para ese sector, que también se siente atropellado por los bancos, que les quita rentabilidad al comerciar con proveedores o empleados en el exterior.

¿Qué los motivó a venir a la Argentina?

Cuando comenzamos TransferWise, hace siete años, sólo operábamos entre Estonia y Reino Unido. Hoy tenemos más de cincuenta países en nuestro portfolio y seguimos en expansión. Hace más de un año que estamos en Brasil y debo confesar que todos estamos sorprendidos del éxito logrado. La competencia es tan pobre y tan baja que estamos teniendo un suceso sin precedentes…. algo que confiamos que nos vuelva a pasar en la Argentina.

El temor a las noticias falsas

Desde que el BCRA anunció que las Fintech podrían operar en el país, los bancos no dejaron de mostrar su malestar en los entornos de poder. Hinrikus asegura estar acostumbrado a este tipo de reacciones. “Estamos cambiando la vida de las personas sin ocultar nada. Por ejemplo: cuando desembarcamos en Singapur, la reglamentación local nos pedía una presencia física con una suerte de cajero automático. Aunque iba en contra del espíritu de nuestro servicio, lo hicimos. Y seis meses más tarde, las autoridades cambiaron la regulación, porque se dieron cuenta de todo lo bueno que estábamos haciendo por su población”, dice.

“El rol de las autoridades no es proteger el interés de los bancos, sino el de los ciudadanos. Y los bancos gastan mucho dinero en lobby y en difundir noticias que son falsas. Te aseguro que por estos días comenzarán muchos rumores: que las Fintech no son confiables, que no tenemos respaldos… todas mentiras, proposiciones falsas motivadas por el miedo al cambio", aseguro.

T Tomás Balmaceda