¿Fin del sueño para el Silicon Valley israelí? Tuvo su peor desempeño en cinco años

Las cosas no vienen bien para el ecosistema emprendedor de Israel. En el primer semestre de 2017, los exits (ventas de empresas que son adquiridas o fusionadas) de alta tecnología locales ascendieron a US$ 1.950 millones a lo largo de 57 operaciones, según el Informe de Exits publicado por Israel Venture Capital Research Center.

En el primer semestre de 2017 se celebraron 46 fusiones y adquisiciones, siete ofertas públicas iniciales y cuatro compras, por un total de US$ 1.510 millones , US$ 227 millones y US$ 218 millones, respectivamente. Pero el promedio de este priemr semestre de 2017 fue de sólo US$ 34 millones, muy por debajo del promedio anual de exits de US$ 87 millones en 2016. Esto ubica a los exits de este año en un mínimo de cinco años.

Según el informe, los exits de alta tecnología israelíes cayeron debido al cambio de las políticas fiscales de Estados Unidos y controles más estrictos de las salidas de capital de China.

Fuente: IVC-Meitar Exits Report H1/2017

Los mayores acuerdos en el primer semestre de 2017 fueron la adquisición de Valtech por Edwards Lifescience (US $ 340 millones) y la adquisición de Juno LAB por Gett (Israel) por 200 millones de dólares, seguida de la adquisición de Servotronix por Midea (China) por 170 millones de dólares. Los tres principales acuerdos representaron más de 700 millones de dólares, casi el 36% de los acuerdos de exit total en la primera mitad de 2017.Las IPO (Ofertas Públicas Iniciales) mostraron una recuperación relativa en el primer semestre de 2017, con siete IPOs recaudando 227 millones de dólares. Tanto el número de IPOs como las cantidades de dinero fueron mayores que las cifras del año pasado, que alcanzaron los 22 millones de dólares en cinco transacciones de IPO.