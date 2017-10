Facebook invierte US$ 1.000 millones en un edificio en el que no va a trabajar nadie

La empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp invertirá US$ 1.000 millones para construir un edificio gigante dentro del estado de Virginia, EE.UU. Sin embargo nadie va a vivir en él porque será un Data Center que, encima, casi no va a necesitar empleados para gestionarlo: apenas 100 trabajadores.

Esto quiere decir que la compañía creada por Mark Zuckerberg y cía. Gastará US$ 10 millones por cada empleo creado, menciona Mashable. Más allá de este dato, muchos estados estadounidenses buscan cerrar tratos de este tipo: Virginia, por caso, ha recortado impuestos en computadoras y equipos relacionados con Data Centers en casi 90% para atraer estas inversiones, según destaca el Times-Dispatch.

Poder de lobby

Las compañías tienen, entonces, un poder de lobby importante a la hora de negociar con políticas. Esto se ve en la búsqueda que ha emprendido Amazon de un lugar para construir sus nueva sede central. Desde la empresa de Jeff Bezos han dejado muy en claro que las rebajas de impuestos influirá muchísimo al momento de tomar la decisión. Y los políticos estadounidenses han tomado nota: la ciudad ganadora se lleva todo, 50.000 empleos de calidad y US$ 5.000 millones de inversión, según Amazon.

Comparativamente, Facebook promete menos empleos por cada dólar invertido. En Ohio también construirá un Data Center con una inversión de US$ 75 millones pero que solo empleará a 100 personas. Sin embargo, la empresa de la red social será beneficiada con una rebaja de impuestos de US$ 37 millones, o US$ 370.000 por empleo creado. En los últimos años esta ha sido una tendencia, según Bloomberg: Facebook se ha ahorrado US$ 300 millones pero ha creado pocos empleos.

Sin embargo, la etiqueta de ser una ciudad “business friendly” no es poca cosa para atraer otras inversiones (y, con un poco de suerte, más empleos), y los políticos lo saben.