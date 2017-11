Excel está de salida: ¿cuál es la nueva herramienta clave para conseguir trabajo?

Basta de Excel. Los CFOs están cambiando la herramienta de Microsoft por alternativas más nuevas, diseñadas para un mundo instantáneo y colaborativo.

El CFO de Adobe, Mark Garrett, dijo que su equipo tiene problemas al ver qué puestos están ocupados en la compañía. El proceso puede tomar días y requiere el el personal de finanzas recopilen datos de sistemas dispares que alojan información financiera y del sector de recursos humanos y los vuelquen en el administrador de planillas de cálculo de Microsoft, el clásico Excel. Desde ahí, pueden ver que equipos están reclutando y qué impacto tienen sus sueldos en el presupuesto.

Según comentó en una entrevista con el diario Wall Street Journal, no quiere que el personal desperdicie su tiempo exportando, importando y manipulando datos, sino analizando la información para extraer conclusiones. Por esta razón está trabajando para sacar Excel de la ecuación.

No es el único: China Bistro, ABM Industries y Wintrust Financial Corp también están en una cruzada similar contra la planilla de cálculos que revolucionó al sector contable en los 80s. Sus directivos explicaron que Excel tardó mucho en responder a las demandas de las unidades de finanzas. Por ejemplo, las versiones viejas no permiten el trabajo simultáneo y los documentos solo pueden manejar una cantidad limitada de datos.

Paul Hammerman, un analista de aplicaciones de negocios de Forrester Research, lo sintetizó así: “Excel no fue diseñado para hacer el trabajo pesado que las compañías realizan con sus finanzas”. Esto explica por qué las empresas buscan alternativas en la nube de desarrolladores como Anaplan, Workiva y Adaptive Insights, entre otros.

Estas nuevas plataformas se conectan con los sistemas de la empresa, incluidos aquellos que corren programas de Oracle o SAP, y le permite a los analistas revisar los reportes en un solo lugar, muchas veces sin la necesidad de una capacitación.

Adobe adoptó la tecnología de Anaplan el año pasado y, según su CFO, todo se mueve más rápido. P.F. Chang se pasó a Adaptive Insights para aceitar la colaboración y recortar las tareas. La distribución de las planillas tardaba horas, considerando los 415 restaurantes que la cadena tiene en los Estados Unidos, y ahora se hace en unos minutos.

Las nuevas herramientas no solo les permiten ver claramente qué es lo que está pasando con las finanzas de la empresa, sino que también su velocidad permite detectar y solucionar problemas antes de que tengan grandes consecuencias.