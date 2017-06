Ethereum, la criptomoneda de moda que perdió 96% de valor en un día

Ethereum, una plataforma descentralizada que permite la creación de contratos inteligentes en una red p2p, es hoy también una criptomoneda muy de moda que le planta cara al primigenio Bitcoin. La moneda venía con un crecimiento del 3.500% en 2017 sufrió un “flash crash” esta madrugada. El desplome, de unos pocos segundos de duración, fue del 96%, hasta alcanzar los US$13 en la madrugada del miércoles en una de sus plataformas GDAX.

Según los datos de intercambio de criptocudencia GDAX, los precios del Ethereum se hundieron a un mínimo de 13 dólares a las 20:30 horas, justo cuando pasaba de los 317 dólares a los 13.

Etherum, tiene una capitalización total de 35.000 millones de dólares y desde principios de 2017 ha multiplicado su valor por 32.

La caída se visualizó en el operador GAX Coinbase y obligó a desactivar el comercio en esta criptomoneda. Según la plataforma de intercambio, se ha iniciado una investigación sobre este “problema” para dilucidar la causa del "flash crash" en el libro de pedidos a dólares. La plataforma ha interrumpido su comercio hasta nuevo aviso.

Las razones apuntan, mayoritariamente, a una cadena de eventos desatada por una orden de compra multimillonaria, cuando muchas ordenes automáticas de venta (las Stop-loss orders) se realizaron conforme se efectúo la compra millonaria. La misma plataforma de intercambio está llevando a cabo una investigación para esclarecer si la venta masiva de US$ 30 millones responde a un error o al ‘hackeo’ de una cuenta, aunque de momento no hay indicios de ello, según la misma GDAX. La falta de regulación en el mercado de las criptodivisas hace que éstas sean una inversión arriesgada por la vulnerabilidad frente a los ataques cibernéticos y robos digitales, lo que también añade el factor de la volatilidad de las criptomonedas.Especialmente en el caso de Ethereum, una divisa que no no tiene "tope" de fabricación como si lo tiene Bitcoin. Lo que sumado a una estructura sin preparación para tantas transacciones llevo al crash de la noche de ayer.