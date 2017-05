Estos seis fondos de inversión están detrás de todos los gigantes tecnológicos

El índice Nasdaq superó hace algunas semanas los 6.000 puntos, hoy ronda los 5.700 y los expertos estiman que continuará creciendo, de la mano de los unicornios que comiencen a salir al mercado, tal como lo hizo Snap Inc. (empresa madre de la app de las fotografías transitorias, Snapchat).

Los propietarios de las grandes compañías multinacionales son, salvo excepciones, los grandes fondos de inversión. En el caso de la tecnología, hay nombres que se repiten. Estas son BlackRock, Vanguard Fidelity, State Street, Rowe Price y Capital Group. Cabe resaltar, antes de reseñarlas, que en la mayoría de las gigantes del mundo IT sus fundadores se guardan una suerte de acciones de oro para seguir controlando a sus empresas. Por ejemplo: Alphabet, la compañía que hoy contiene Google, dispone de tres tipos de acciones: las A, que tienen un voto; las B, que no cotizan en Bolsa; y las C, que no dan derecho de influir en la gestión. Todas, claro, otorgan los mismos derechos económicos a sus poseedores. Todo esto surge de una nota publicada por el portal Cinco Días, parte del diario El País.

Cinco fondos

Black Rock

Es el fondo de gestión de activos más grande del mundo.

Patrimonio: US$ 5,1 billones (creció 11% entre 2015 y 2016).

Principales inversiones en IT: Apple, Microsoft, Alphabet y Facebook por, en total, US$ 135.000 millones.

Vanguard

Fue creado en 1975 y cuenta con 20 millones de inversores en 170 países.

Patrimonio: US$ 3,5 millones.

Principales inversiones en IT: Alphabet, Apple y Microsoft por US$ 106.000 millones.

State Street

Fundada en 1792 en Boston.

Patrimonio: US$ 1,9 billones.

Principales inversiones en IT: Alphabet, Apple, Facebook y Microsoft, por un total de US$ 84.000 millones.

Fidelity

Creada en 1946, con sede en Boston.

Patrimonio: US$ 2,1 billones.

Principales inversiones en IT: Apple, Alphabet, Microsoft y Facebook, por US$ 80.000 millones.

Capital Group

Con sede en Los Ángeles.

Patrimonio: US$ 1,4 billones.

Principales inversiones en IT: Microsoft, Facebook, Apple y Alphabet.

Rowe Price

Patrimonio: US$ 1 billón.

Principales inversiones en IT: Alphabet, Facebook y Microsoft.

Cinco gigantes

Las cinco empresas más grandes del mundo IT son, por su capitalización y en orden: Apple, US$ 690.000 millones; Alphabet, US$ 550.000 millones; Microsoft, US$ 480.000 millones; Amazon, US$ 385.000 millones; y Facebook, US$ 380.000 millones. Estas son, además, las empresas más grandes del planeta: la única que no es de base IT es la de Warren Buffet, con US$ 410.000 millones.

Según la recopilación que realizó Belén Trincado para el medio ya mencionado, en Alphabet, los mayores accionistas son sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, pero por muy poco. Los dos primeros controlan el 6,2% y 6% de la empresa, respectivamente. Luego aparecen los seis fondos de inversión citados: Vanguard, 5,7%; BlackRock, 5,6%; Fidelity, 4,9%; State Street, 3,7%; Rowe Price, 2,8%; Capital Group, 2,7%. Los diez primeros accionistas en esta empresa controlan el 402,% de sus acciones.

Respecto a Facebook, primero aparece Mark Zuckerberg, con el 16% de acciones. Luego, entre los siguientes nueve accionistas aparecen cuatro de los seis fondos: Black Rock en segundo lugar (5,7%); Rowe Price, tercero (3,9%); Capital Group, cuarto (3,1%); y Capital Group, octavo (1,2%). Los primeros diez, en este caso, controlan el 41,8% de la empresa.

En Apple las cosas son así: el mayor accionista es, directamente, Vanguard, que posee 6,4%. Siguen, en los primeros tres puestos siguientes, BlackRock con 6,1%; State Street, 4,2%; y Fidelity, 3%. Más adelante aparecen Capital Group en el puesto 6 (1,4%) y Rowe Price, en el 9 (1,1%). En la empresa del manzanita, los primeros diez accionistas poseen el 26,7% del total de las participaciones.

Las cosas en Amazon son bien distintas: los diez primeros accionistas solo controlan el 7,1%, ya que tiene una base de accionistas más fragmentada. De este 7,1%, BlackRock posee el 4,8% y es el único de los seis fondos mencionados aquí que aparece en los primeros puestos.

En relación con Microsoft, Vanguard controla el 6,8% de las acciones y aparece en primer lugar. Entre el puesto dos y el seis aparecen, en orden, BlackRock (6,1%), Capital Group (5,1%), State Street (4,1%), Rowe Price (2,5%) y Fidelity (2,3%).

Todos estos números no son una sorpresa: Google y Facebook son las empresas que más crecen dentro del segmento IT, mientras que los resultados de Apple continúan siendo alentadores (aunque parece complicarse). Microsoft continúa disfrutando de su monopolio, vía Windows, de los sistemas operativos: el 91% de las máquinas en el globo lo utilizan, de acuerdo a datos actualizados al mes pasado de Net Market Share. Y Amazon es el rey del comercio electrónico y ya tiene una pata en el mundo del streaming de contenido audiovisual (ganó un Oscar y todo).

Además, Microsoft refuerza su negocio con el Cloud Computing (Azure), al igual que Amazon (que, prácticamente, fue el primero en darle la escala necesaria). Alphabet, por su parte, comenzó a pisar fuerte en lo que es automóviles autónomos y Facebook hace sus primeros pinitos en la transmisión en directo de contenidos. Y tanto Microsoft como Facebook buscan hacerse fuertes en la realidad virtual y aumentada, a través de sus lentes Hololens y Oculus, respectivamente.

La diversificación, aunque sin perder el foco de liderar la innovación tecnológica, parece ser la respuesta para seguir creciendo y seguir gozando, lo que no es poca cosa, de la confianza de los inversores más importantes del planeta.