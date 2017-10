Estos fundadores tienen lo que a Steve Jobs le faltó: ¿cómo controlan sus empresas?

Steve Jobs se quedó fuera de su propia empresa porque él no la controlaba, sino los accionistas. Pero existe un tipo de acciones, llamadas de dos clases, con las cuales los nuevos fundadores mantienen el control de sus compañías cuando salen a la Bolsa.

Cuando le preguntaron qué pensaba acerca de ellas, Jobs respondió que le hubiese servido que sean un poco más populares en ese entonces, cuando cofundó Apple, para que pudiese aprovecharlas.

Quizás, uno de los grandes casos de su uso es el de Google. Larry Page y Sergey Brin las usaron para seguir controlando al buscador una vez que se volvió una empresa pública. Le advertían a los inversores que si no les gustaban las condiciones, que no compraran.

En estos casos, se emiten dos clases de acciones con diferentes derechos de voto y pagos de dividendos. Una se le brinda al público general y la otra se le ofrece a los fundadores, los ejecutivos y los familiares. La primera tiene un derecho de voto limitado, mientras que la segunda tiene más poder. Esto permite mantener el control mayoritario de la empresa.

Ahora, Snapchat y Blue Apron están intentando algo parecido. Son compañías públicas controladas por sus fundadores, pero cuyas acciones no se desempeñan exitosamente. Los números no están exclusivamente vinculados al prolongado control sobre ellas. Son las buenas ideas las que venden, de lo contrario, quienes invirtieron en Google y Facebook no estarían tan contentos con el control que ejercen Page, Brin y Mark Zuckerberg.