Este unicornio que revolucionó las comunicaciones internas ahora vale US$ 5.000 millones

Se trata de Slack, una herramienta de comunicación interna que ya utilizan (como reemplazo al mail) muchas empresas de todo el mundo. Hoy, la plataforma tiene 9 millones de usuarios mensuales activos y 6 millones de usuarios al día.

Ahora, esta empresa consiguió capturar US$ 250 millones en una nueva ronda de financiación por parte de los japoneses de SoftBank. Con esta inyección de capital, Slack está valorada en US$ 5.000 millones. Se trata de un gran salto respecto a la anterior valoración conocida, de US$ 5.000 millones.

Con el dinero recibido, la empresa busca tener “flexibilidad operativa” y no será utilizado en nada en particular. Además, en las comunicaciones a la prensa, han dejado claro que les queda mucho de los US$ 591 millones que había recaudado oportunamente.

De todos sus usuarios activos, más de 2 millones pagan por utilizar la versión Premium de la plataforma, que incluye varias funcionalidades extra. Una de las funciones favoritas de los usuarios son los canales compartidos, a través de los que distintas empresas pueden comunicarse de manera directa, lo que hace que deje de ser una herramienta limitada al uso interno de cada compañía.

Esta novedad llega poco después del anuncio por parte de Slack de que planea expandirse para funcionar en español, francés y japonés.