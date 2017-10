Este gurú de las finanzas explica cuándo invertir en Bitcoin

El multimillonario Michael Novogratz trabajó en el grupo inversor Fortress Investment Group, en Goldman Sachs y compró criptomonedas con el 10% de su fortuna. Ahora, a pesar de haberlas considerado la “más grande burbuja de nuestro tiempo”, lanzará un fondo de inversión enfocado en las nuevas monedas digitales, las ICO y las empresas que desarrollen sobre blockchain.

Según explicó en una entrevista, si Bitcoin baja a US$ 3000, comprará “una gran cantidad”. El inversor admite que es un sector volátil y que hay que tener cuidado. “Es un mercado como cualquier otro, hay miedo y avaricia en los gráficos al igual que en los de la rupia indonesia o del dolar-yen”, destacó Novogratz.

“Siento que esta revolución protagonizada por blockchain, Bitcoin, Ethereum y las ICO va a ser la burbuja más grande de nuestra vida”, comentó Novogratz. Hace algunos meses, vendió una parte de las criptomonedas de su porfolio, pero sigue representando el 10% de su fortuna. “Tengo menos monedas, pero valen mucho más”, dijo.

También cree que, aunque falta bastante, llegará el día en que los inversores estarán mejor si se quedan afuera del circuito de las criptomonedas. “Si comprás Ether a US$ 400 y cae a US$ 200, no me importa si tenés una corazonada, se siente muy mal”, sintetizó.

Con su nuevo fondo de US$ 500 millones, podrá aprovechar oportunidades que requieren más escala. También estará haciendo plata con el dinero de otras personas y eso lo hace menos riesgoso para el. Por ahora pondrá US$ 150 millones de su bolsillo y planea recaudar el resto de otros individuos.