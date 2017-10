Esta startup ya vale US$ 50.000: qué hace y por qué es la niña bonita de los inversores

Nadie la conoce en la Argentina pero la startup china Didi Chuxing -- conocida también como "el uber chino" porque compró las operaciones de la empresa en el país cuando decidió dar un paso al costado-- ya vale más que cualquier otra, unos US$ 50.000 millones.

Esta valuación no es casual: tiene que ver con la última inyección de dinero del fondo Softbank Group que empujó la etiqueta por las nubes. Pero no fue la primera: otros inversores incluyen al fondo Silver Lake Partners, China Merchants Bank and Bank of Communications que ya habían subido su valuación a US$ 34.000 millones. El nuevo récord empujó a Didi Chuxing como la empresa más startup más importante de China y de las más grandes del mundo. Vale la comparación: otra empresa que nació como startup, la fabricante de celulares china Xiaomi, vale unos US$ 46.000 millones.

Qué hacen

Le dicen el "Uber chino" porque, básicamente, se trata de un intermediario tecnológico que permite contactar a los usuarios con chóferes. Al principio competía con otros servicios del tipo como Uber pero compraron las operaciones de la compañia cuando Uber se fue de China. Crecieron rápidamente y esta nueva inyección de capital tiene que ver con expandirse a otros mercados, además de invertir en tecnología que, en algunos años, les permita recortar costos, como la de autos autonómos. Didi, como la llaman en China, enfrenta desafíos serios puertas adentro: la regulación de servicios como el suyo promete reducir la cantidad de choferes disponibles y aumentar el precio del servicio en ciudades clave.

¿Vendrán a América latina? El año pasado coquetearon con la idea. Hicieron una inversión de US$ 100 millones en una startup brasileña, competidora de Uber.