En qué invierte la viuda de Steve Jobs, la mujer más rica en IT, sus US$ 20 mil millones

Laurene Powell Jobs es una filántropa multimillonaria que se convirtió en estos días en la codueña de Monumental Sports and Entertainment, la empresa que controla al equipo Washington Wizards, de la NBA (básquet); Washington Capitals, de la NHL (hockey) y Washington Mystics (básquet femenino).

Powell, que se casó con el fundador de Apple Steve Jobs en 1991 y lo acompañó hasta su muerte en 2011, es una mujer de negocios que fundó Emerson Collective, una entidad de filantropía que apoya iniciativas relacionadas con la educación, las reformas de la legislación inmigratoria, la justicia social y la conservación del ambiente. Ella heredó, además, la fortuna amasada por Jobs en la forma de un trust que lleva el nombre de este último y que incluye acciones de Apple y The Walt Disney Company (que Jobs obtuvo luego de venderles su compañía de animación Pixar). En la actualidad, es la mujer más rica de la industria tecnológica, con una fortuna de US$ 20.000 millones según el ranking de Forbes.

Además, hace poco, Emerson compró acciones suficientes para tener el control de The Atlantic, una revista literaria y cultural creada por un grupo de escritores famosos entre los que se encontraba Ralph Waldo Emerson, también con base en Washington.

La compra

Si el trato supera el proceso aprobatorio de las diferentes ligas deportivas, Powell se convertiría en la segunda dueña más importante de esta empresa (con 20% de sus acciones) después de Teo Leonsis, el ejecutivo de AOL que la creó para comprar los Washington Capitals en 1999.

"We have an agreement with Laurene Powell Jobs, Founder and President of Emerson Collective, to join the Monumental Sports & Entertainment ownership group," the company said in the statement, which was sent to Business Insider. "The process is underway and is pending league approvals."

Si bien no está claro si comprará nuevas acciones o acciones existentes, pero si se supo que pagará US$ 500 millones, según el portal CNBC.

Powell se une así al grupo de multimillonarios que dueños de equipos profesionales de deportes, que está integrado además por Mark Cuban (Dallas Mavericks), Joe Jacob (Golden State Warriors) y Steve Ballmer (Los Angeles Clippers).

Además, se une también al grupo de mujeres dueñas de equipos deportivos. Entre ellas están Jeanie Buss (Los Angeles Lakers), Ann Walton Kroenke (Denver Nuggets) y Juliana Hawn Holt (San Antonio Spurs).