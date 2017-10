¿En qué invierte Bill Gates y porqué no lo hace en Microsoft?

El fundador de Microsoft, Bill Gates, es el hombre más rico del mundo. La fortuna de Gates equivale al 0,5% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos, es decir, unos US$ 89 mil millones. Parte de la fortuna del empresario viene de Microsoft, sin embargo, no donde el gurú tecnológico pone su dinero. Su participación en Microsoft es de 330 millones de acciones, valorado en unos US$ 14.000 millones. Sin embargo, Steve Ballmer y Paul Allen, sus dos socios, tienen más acciones dentro de su empresa. Y en el portfolio de Gates su propia empresa tampoco tiene lugar privilegiado. ¿Cómo, entonces, invierte Bill Gates su dinero?

La mayor parte de su fortuna fue trasladada a la Fundación Bill & Melinda Gates. El matrimonio Gates ha donado alrededor de US$ 39.000 millones a esta organización. La organización es la fundación privada más grande del mundo y se centra en mejorar la educación y sanidad en los EE.UU. Además, Gates es el mayor donante de África para que este continente sea autosuficiente.

El 60% de sus inversiones están en el sector financiero, seguido de empresas industriales (21%), consumo defensivo (9%), consumo cíclico (3%), servicios de comunicación (4%), materiales básicos (2%) y energía (1%). Fuente: Gurufocus

Mientras que Bill y Melinda no han revelado sus políticas de inversión en detalle, son específicos acerca de no invertir en "empresas cuyo modelo de ganancias está vinculado centralmente a la actividad empresarial que consideran flagrante", como las compañísas de tabaco. La cartera de Bill & Melinda Gates Foundation Trust está repleta de compañías fundamentalmente fuertes con fosos amplios y ventajas competitivas sostenibles. La mayoría son pagadores de dividendos. De acuerdo con la última actualización, el trust tiene alrededor de US$ 19 mil millones invertidos en acciones, de los cuales casi US$ 15 mil millones provienen de sólo cinco empresas.

Los 5 grandes

Berkshire Hathaway (59.43%)

La mayor participación en la cartera de la Fundación es Berkshire Hathaway, Inc. La Fundación tiene más de 69 millones de acciones de Berkshire Hathaway con un valor de mercado de US$ 11 mil millones, a diciembre de 2016, para una cartera de más del 59%. Berkshire Hathaway es una de las empresas más grandes del S&P 500 y se ubicó en cuarto lugar en las clasificaciones Fortune 500 de 2016. Bill Gates ha desarrollado una relación muy estrecha con Warren Buffett desde que se conocieron por primera vez en 1991; Gates sirve en el Consejo de Administración de Berkshire Hathaway. Ambos inversionistas han firmado un compromiso para regalar una parte significativa de su riqueza a causas filantrópicas.

Waste Management Inc. (6.95%)

Waste Management, Inc. es la segunda mayor participación en el portafolio de la Fundación. La Fundación posee más de 18,6 millones de acciones con un valor de mercado de US$ 1,32 mil millones, a diciembre de 2016. Waste Management es un proveedor de gestión de residuos y servicios medioambientales asociados. Además desarrolla y opera residuos de energía y gas de vertedero a instalaciones de energía en los Estados Unidos. Es la mayor empresa de gestión de residuos de los EE.UU. con más de 21 millones de clientes. La compañía tiene un tope de mercado de más de US$ 31,8 mil millones. Gates fue probablemente atraído a la empresa debido a su fuerte dividendo y compromiso medioambiental. Waste Management también trabaja con energías renovables, convirtiendo el gas natural de vertederos en electricidad.

Canadian Railway Company (6.01%)

La tercera mayor participación en la cartera de la Fundación es la Canadian National Railway Company. La Fundación tiene más de 17 millones de acciones con un valor de mercado de US$ 1,15 mil millones. El Ferrocarril Nacional Canadiense provee servicios de transporte integrados incluyendo ferrocarril, camiones, transporte de mercancías y almacenamiento. La compañía transporta principalmente productos de petróleo, granos y fertilizantes, carbón, metales y productos de automoción. Tiene un tope de mercado de US$ 56 mil millones. La compañía tuvo ingresos de 2016 en US$12,03 millones, un 4,5% menos que el año anterior.

Caterpillar Inc. (5.49%)

Caterpillar es el fabricante líder mundial de equipos de construcción y minería, motores diesel y de gas natural, turbinas de gas industriales y locomotoras. Esta posición dominante en una industria altamente intensiva en capital es un ingrediente perfecto para un fondo. El corazón de la industria incluso ha pagado un dividendo cada año desde 1925, actualmente produciendo un 3,3%.

Wal-Mart Stores (4%)

Con cerca de 500.000 millones de dólares en ventas, Wal-Mart no sólo es el retailer más grande, sino que es la mayor empresa del mundo por ingresos. El compromiso de Wal-Mart con los accionistas es incuestionable: incrementó sus dividendos por 44 años consecutivos. El minorista ha devuelto los asombrosos 55.000 millones de dólares a los accionistas en forma de dividendos y recompras de acciones en los últimos cinco años, y actualmente alcanza el 2,9%.