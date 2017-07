En medio de la crisis, Twitter busca su negocio en las suscripciones

Twitter está probando un nuevo sistema para usuarios que quieren mejorar el alcance de sus publicaciones. Se trata de un programa que publicita automáticamente los tweets de una cuenta por un precio fijo, según explica Twitter en un comunicado oficial.

No es la primera vez que la red social del pajarito intenta algo así, sólo que antes se pagaba de forma puntual la promoción de un determinado tweet. Este nuevo servicio se contrata mediante una cuota mensual de 99 dólares. De momento, la red ha empezado informando de este nuevo servicio a usuarios que han contratado publicidad antes.

Algunos usuarios han recibido promociones para ver cómo funciona el sistema.

Twitter is testing a $99 per mth ad subscription that auto-amplifies all your tweets and your profile pic.twitter.com/rIgJ3vW1hF