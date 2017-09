El rival de Bitcoin, Ethereum, igualaría a Visa en "un par de años"

De hecho, Vitalik Buterin ya habla de que Ethereum y las criptomonedas puedan igualar la escala de transacciones de las tarjetas de crédito "en un par de años".

"De donde viene Ethereum es básicamente de tomar la idea de la economía criptográfica y los tipos de incentivos económicos que mantienen el crecimiento de elementos como los Bitcoin para crear redes descentralizadas con memoria para un montón de aplicaciones", dijo Buterin en la entrevista. "Una buena aplicación blockchain es algo que necesita descentralización y algún tipo de memoria compartida".

Ethereum es una Blockchain o Tecnología de Contabilidad Distribuida (DTL) con un lenguaje de programación Turing completo integrado, una computadora blockchain, que permite que cualquiera pueda escribir contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas simplemente escribiendo la lógica en unas pocas líneas de código.



"El Bitcoin está procesando un poco menos de 3 transacciones por segundo", ha dicho también. "Ethereum está haciendo cinco por segundo, mientras Uber ya da 12 paseos por segundo. Tomará un par de años que la Blockchain sustituya a Visa". Aunque, estrictamente, el emprendedor se refiere a la escala de transacciones y no a una sustitución real de las tarjetas Visa actuales.

