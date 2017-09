El fin de una era: Twitter está probando ampliar la cantidad de caracteres permitidos

Es el fin de una era. Twitter pretende ampliar la cantidad de caracteres que permite en sus mensajes en la red social y empezará una prueba piloto con usuarios a partir de hoy.

Así lo anunció Jack Dorsey, uno de los fundadores, en la propia red social del pajarito.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu