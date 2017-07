¿El fin de internet libre? Cómo funciona la clausula que le pone tope a tu consumo

Como adelantó Infotechnology la semana pasada, Fibertel hizo pública la noticia de que duplicará las velocidades de sus abonados por motivo de su vigésimo aniversario. Lo explicábamos: alguien que contrataba un servicio de 12 MB, el más bajo que ofrece la compañía, vería llegar sus velocidades a 24 MB por el mismo dinero mensual. Aunque en una primera instancia se creía que el traspaso sería automático --como había sucedido, antes, cuando habían aumentado el básico de 3 MB a 6 MB-- ahora se sabe que requiere de un trámite que se puede hacer via web o por teléfono.

Sin embargo, algunos usuarios fueron rápidos en criticar a la compañía. Es que, al aceptar las nuevas velocidades, también se enteraban de las llamadas "cuotas de transferencia" que existen en los abonos desde hace algunos años. ¿Qué es la cuota de transferencia? Los ISP (o proveedores de servicios de internet) cobran un abono a sus usuarios que marca velocidades, no limite de descargas pero en 2011 establecieron --sin hacer demasiado ruido-- limitaciones a lo que se puede consumir mensualmente sin bajar la velocidad. Consultados por Infotechnology, desde la compañía explican: "No es algo nuevo por la campaña de Duplicate; lo hacemos desde hace seis años. Las cuotas de transferencia son de 250 GB para las velocidades de 12, 25 y 50 megas y de 350 GB para 100 megas. Fueron fijadas para evitar la utilización extrema de los recursos de red en desmetro del resto de los clientes. Es una práctica habitual en la industria a escala local e internacional".

Para Enrique Carrier, consultor en telecomunicaciones, que el tema de las tasas de transferencia sea una novedad para el usuario habla más de una cuestión cultural que de un entendimiento profundo del sistema. "Las cuotas ya existían. Lo que pasó fue que, con el tema de la duplicación de velocidades, más gente le prestó atención a las legales. La promo le dio visibilidad pero hay que tener en claro una cosa: es muy dificíl mantener la tarifa plana en un servicio cuando no conoces cuál puede ser el limite de ese consumo. Con telefonía de voz sabés que en el peor de los casos una persona puede hablar, sin parar, 24 horas. En cambio con internet no y más con la voracidad con la que consumimos video y con la cantidad de dispositivos que conectamos. El problema no es el ancho de banda sino cuánto transferís."

Para los anchos de banda más bajos, el limite de 250 GB de transferencia sigue siendo bastante alto. Para Carrier, "la mayoría de las personas no llegan a consumirlo en un mes, incluso con un uso intensivo de video". Lo cierto es que, incluso en los casos en los que sucede, no se corta el servicio sino que se baja la calidad del mismo entre 3 y 6 MB.

El fin de la tarifa plana, sin embargo, parece tener los días contados. Hoy, 60% del consumo de banda ancha en el país lo consume el video, con aumentos de más de 10% interanual según datos de 2016, poniendo un peso importante sobre la infraestructura existente. El éxito de plataformas como Netflix, YouTube o Spotify estiran los limites y obligan a los ISP a invertir fuertemente para que no haya una merma en el servicio. Para robustecer su red y ofrecer las velocidades de la promoción Duplicate, Cablevisión-Fibertel tuvo que invertir US$ 130 millones en mejorar el despliegue.

En su momento, Gonzalo Hita, COO de Cablevisión-Fibertel, lo había dicho claramente. "Este tráfico exponencial es imposible de monetizar. Si hay que hacer inversiones para que el servicio sea mejor, y no hay apoyo de plataformas como Netflix o YouTube, hay un limite a lo que puede absorber la compañìa. O lo paga Netflix o lo paga el cliente".

No es el único que piensa de esta manera. Para Carrier, las posibilidades de que los servicios de internet sigan el camino de los planes de datos de los celulares son altas. En su momento también había "canilla libre" de datos con planes ilimitados de consumo; hoy se paga por velocidades. "El modelo de pago por consumo es el que los operadores ven con más cariño. Para implementarlo se necesita buen timing pero es lógico que si miro Netflix todos los días tenga que pagar más que quien no lo hace Esto es lo que ya pasa con los operadores Telco," dice Carrier.

F Florencia Pulla