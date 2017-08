El cobranding menos pensado: ahora cuando uses tu celular vas a pensar en galletitas

No es poco común que existan los co-branding: cuando dos marcas que no necesariamente tienen mucho que ver se unen para dar origen a un proyecto en común. En tecnología es menos frecuente pero no por eso menos interesante. Google, con el paso del tiempo, se ha convertido en un experto. Cuando años atrás la nueva versión de sus sistema operativo, K, salió al mercado, no tuvieron que rebuscarselas mucho para encontrar un socio. En ese momento fue Kraft, con Kit Kat. El año pasado, con N, todos esperaban que Nutella ganase la batalla del co-branding pero no sucedió. Así que fue con felicidad que este año recibieron la noticia de que el nuevo sistema operativo móvil de la compañia --llamado Android O- sería bautizado por la popular galletita de Mondelez: Oreo.

Así lo presentaron ayer aprovechando el elipse solar que se pudo apreciar en el hemisferio norte. Ni lentos ni peresozos apostaron a unir dos hechos culturales --hacía 40 años que el fenómeno no ocurría en esa parte del mundo y tuvo una amplia cobertura de prensa-- con un video ad hoc.

El nombre no deja de ser un dato de color. La nueva versión incluye mejoras respecto al software anterior que eran buscadas por los usuarios como la función de picture-in-picture y de autocompletar para ayudar a navegar entre tareas o la capa de seguridad que agrega Google Protect (una App que detecta software malicioso y lo remueve). Además, tiene una velocidad de arranque más rápida, un dato especialmente importante para teléfonos Google como Nexus o Pixel. De hecho, para esos teléfonos --que tienen la versión más "pura" del software y no necesitan agregarle capas de software de otros fabricantes-- Android O ya está disponible. Para otros modelos que también usen Android --un porcentaje mayoritario del mercado de smartphones-- habrá que esperar unas semanas.