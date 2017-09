Despegar en Wall Street: cuánto recaudó y qué planea hacer

Nadie es profeta en su tierra. Y nunca el caso fue más cierto que en de los "unicornios" argentinos, aquellas empresas cuyo valor de mercado se alza por encima de los US$ 1.000 millones: todas decidieron saltearse el paso de cotizar en el mercado local y optaron por la plaza neoyorkina. Tal es el caso de Despegar que, en su primer día cotizando en el New York Stock Exchange (NYSE) logró una valoración de mercado por encima de los US$ 2.000 millones y capital por encima de los US$ 300 millones. El CEO de la compañia, Damian Scokin, tocó la tradicional campana. "Es un día que representa la culminación de un proceso que lleva seis meses de trabajo y de contacto diario con inversores en Estados Unidos y en otras ciudades, como Londres. El comportamiento de la acción en este primer día refleja que hay interés en asociarse a este proyecto y por obtener una participación en futuro de Despegar pero también de la Argentina", dijo en dialogo exclusivo con Infotechnology desde el piso de Wall Street.

El precio de su Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de 12,7 millones de acciones ordinarias fue de US$ 26 por acción, previo a los descuentos de la colocación. Desde ahora, cotizará en el NYSE con la sigla DESP y se espera que la IPO cierre el 22 de septiembre. Después, los bancos colocadores -- Morgan Stanley y CitiGroup-- tendrán 30 días más para la compra de hasta 1,9 millones de acciones ordinarias adicionales al precio del IPO. Según Scokin, la reacción de los mercados superó las expectativas de la compañía que había iniciado un road show en varias ciudades de Estados Unidos para convencer a inversores de apostar por la empresa. "Nos juntamos con 10 inversores por día en los últimos seis meses. La demanda fue fenomenal porque superó 13 veces la oferta. La confianza y el interés por participar que tenían inversionistas fue superior a lo que imaginábamos; hay mucho apetito por invertir en e-Commerce en la región," dijo.

Camino al andar

Otras empresas argentinas ya habían tomado el camino de fondearse en el exterior. MercadoLibre y Globant, otros dos unicornios tech, cotizan en Nueva York desde hace varios años. Para Scokin, que hayan llegado antes ayudó a que la comunidad los tomará aún más en serio. "La percepción de la compañía es buena y cerró el precio de la acción. Pero hay que entender que esta es una inversión al trabajo argentino; nosotros lo que hacemos es generar valor. MercadoLibre y Globant son miembros de la comunidad y tienen una trayectoria impecable. Como son reconocidos por el mercado americano nos ayudaron mucho a que podamos cotizar en esta plaza. Cuando venís de Argentina a hablar de e-Commerce saben que hablas en serio. Que haya más compañías argentinas cotizando es una buena cosa porque impulsa a otros emprendedores a buscar también hacerse públicos."

Damián Scokin, CEO de Despegar. Lideró su salida a la Bolsa.

Marcos Galperín, CEO de MercadoLibre, había dicho esta semana que, de existir una nueva ley de mercados de capitales, MELI, por sus siglas en Wall Street, analizaría fondearse en Buenos Aires. Despegar no descarta tomar el mismo camino aunque justifica su elección de plaza a la clase de inversores que están buscando: dicen que no quieren inversiones especulativas sino grandes nombres que entiendan cómo funciona el negocio tecnológico. "Encontrar inversores con conocimiento de la tecnología es parte del éxito del IPO, no miramos solamente el precio de la acción. Son fondos con intereses en en startups de Estados Unidos, China, India e incluso la región, que no buscan entrar y salir sino quedarse a largo plazo. No pasa por cambiar regulaciones, en nuestro caso: queríamos empezar acá".

Desde el managenement entienden que pasar de ser una compañía privada a una pública siempre es riesgoso pero lo enfrentan con entusiasmo. En parte, se debe a que el fondo Tiger Global tiene más de 45% de las acciones de la compañía. "No tenemos miedo a un hostile takeover --aclara-- porque la porción de acciones públicas es menor al 20%. Sería raro que surja un cambio de control".

La venta de acciones tiene que ver, otra vez, con ampliar los horizontes del e-Commerce de turismo. Con el foco puesto en latinoamerica --la empresa ya opera en 21 países-- esperan usar los fondos para ampliar su propuesta de servicios en un contexto en el que el e-Commerce crece a tasas de dos digitos en todo el continente y la aparición de nuevos players de nicho vuelven más competitivo al segmento. "Era el momento --reconoce el CEO-- porque el interés en el país está creciendo y para seguir siendo líderes e innovar en el producto necesitábamos acceso a más fondos. Nosotros no vendemos petróleo o soja y que después de 18 años los inversores entiendan que las empresas argentinas son relevantes es para alegrarse; están invirtiendo en el talento y trabajo argentino".

No descartan, además, que ese dinero se utilice para crecer por adquisición en mercados clave. "Hay muchas oportunidades de crecimiento dentro de Latinoamérica".

FP FLORENCIA PULLA