Del espacio a la Bolsa: DirecTV Latam espera levantar US$ 653 millones

El rumor del sector se convirtió en realidad: AT&T podría recaudar hasta US$ 653 millones a través de la oferta pública inicial (IPO, por su sigla en inglés) de sus negocios en la región. Específicamente, la empresa estadounidense ofrecerá en la Bolsa una porción minoritaria de DirecTV Latinoamérica y SKY Brasil, convertido en Vrio Corp.

De acuerdo a lo declarado desde AT&T, se espera que las 29,7 millones acciones de Vrio cotizaran en la Bolsa de Nueva York en el rango de los US$ 19 y 22.

Además, aquellos que lideran la oferta tendrán la posibilidad de comprar aproximadamente 4,5 millones de acciones adicionales, lo que podría aumentar la recaudación en US$ 98 millones. Parte de estos ingresos serán utilizados para pagar deuda y el resto se distribuirá dentro de la compañía.

Esto sucede luego de que la compañía de telecomunicaciones buscará, durante el año pasado, comprador para su filial latinoamericana, según reportó el Wall Street Journal oportunamente. Según lo explica el consultor especializado Alejandro Prince, “AT&T necesita ‘vender’ en Bolsa para bajar la deuda que tomó cuando compró Warner porque se ‘quedo seca’”.

Según Dataxis, el mercado de TV paga en la región cerró 2017 con 71,5 millones de suscriptores, un 0,6% menos que durante 2016. Se trata de la primera caída del sector en su historia.

En este sentido, hasta la primera mitad del año pasado, y de acuerdo a datos de la citada consultora, los líderes de la región –América Móvil y DirecTV perdieron suscritores: 1,3% y 0,6%, respectivamente. Sin embargo no son todas malas: hasta el momento mencionado, el ARPU de la compañía de AT&T es de US$ 35, arriba de los US$ 27,3 de América y los US$ 13,5 de Televisa.

El ARPU es una unidad de medida típica dentro del negocio de las telecomunicaciones. Se trata del Promedio de Ingresos por Usuario, por su sigla en inglés; se calcula dividiendo el total de ingresos obtenidos durante un período determinado por el total de clientes activos de la empresa.

Dentro de la región, América Móvil detenta el 19,3% del mercado, y atrás sigue DirecTV con 18,2%. Luego aparecen Televisa (17,1%), Telefónica (6,4%) y Cablevisión Holding (5%).

Los planes de Telefónica

Tal como informó El Cronista la semana pasada, el grupo español comenzó los trámites para llevar a la Bolsa a su filial argentina.

El pasado 25 de marzo, la compañía informó al organismo regulador argentino, Enacom, la convocatoria de asambleas generales ordinaria y extraordinaria para el 16 de abril. En ella, le solicitará a sus accionistas la autorización correspondiente para realizar una oferta pública en las bolsas y mercados que el consejo de administración determine.

Telefónica controla el 100% de las acciones A y B de su filial argentina, que según analistas de Barclays tiene una valor (deuda incluida) de unos US$ 5.800 millones.

Con la “ley corta” que presentó el gobierno a finales de la semana pasada -que le permitirá a las telcos dar servicio de TV satelital-, “para Telefónica o Claro la compra del negocio de AT&T en la región podría ser más interesante”, puntualiza Prince.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma