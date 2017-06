¿Cuál es el negocio que en cinco años valdrá 11 veces el PBI de la Argentina?

Se trata de un negocio de US$ 6,3 billones, apalancado por el mobile commerce.

En los próximos cinco años (2021), la economía de las Apps valdrá US$ 6,3 billones, bastante más que los US$ 1,3 billones que valía el año pasado, de acuerdo a un reporte presentado en el día de ayer por la compañía dedicada a realizar mediciones sobre las aplicaciones, App Annie. Esto equivale a un poco más de 11 veces más que el Producto Bruto Interno de la Argentina, que en 2016 se ubicó en los US$ 545.000 millones, de acuerdo a las mediciones oficiales.

¿Cómo se explica este crecimiento? Más personas están pasando más tiempo dentro de las Apps y, más importante, gastando más dinero. Si bien, en promedio, las personas no están descargando muchas más Apps, en App Annie estiman que el uso a escala global se duplique y pase a ser de 6.300 millones de personas en los próximos cinco años. Además, se duplicará el tiempo que estas personas pasan dentro de estas aplicaciones. Y, mejor aún para los players de este segmento, las compras desde las Apps pasaran de US$ 379 por persona por año a US$ 1.008 en 2021.

El motivo de este crecimiento será el mobile commerce. La compra de bienes y servicios dentro de las Apps representaron el 90% del total de la economía de las aplicaciones en 2016 y se espera que llegue a 95% en 2021. Estos porcentajes incluyen gigantes del retail electrónico como Amazon y Alibaba y las empresas de servicios como Uber o Booking (o sea, cualquier App que te pida la tarjeta de crédito).

Aquellos consumidores que compraron Apps o realizaron compras in-app (como créditos para juegos o servicios Premium dentro de una aplicación gratuita), así como el gasto de publicidad, representaron en 2016 el otro 10% de la economía de las Apps (US$ 134 mil millones) y en 2021 será el 5% (US$ 340.000 millones).

El mobile commerce no sólo es el segmento más grande dentro de la economía de las aplicaciones, sino que además se espera que crezca 39% en promedio por año. Los gastos en los App store y la publicidad se estima que crecerá 18% y 23%, respectivamente, de acuerdo a datos suministrados por el portal Recode.