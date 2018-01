Crowdfunding inmobiliario: esta plataforma te deja entrar al negocio del Real Estate por US$ 25.000

Las inversiones inmobiliarias no bajan de US$ 100.000. A pesar de ser una opción segura para depositar capital, el piso de entrada es muy alto. Por eso los crowdfunding inmobiliarios se volvieron populares en el último tiempo: plataformas que, como un fondo común de inversión inmobiliario, permiten crear un fideicomiso para ser "dueños" de una parte de la propiedad.

Hay varios ejemplos en el mercado, algunos con opciones incluso en los Estados Unidos. Esta semana se sumó otro en la Argentina. Estudio Zabala lanzó su crowdfunding pensando especialmente en ese pequeño ahorrista que no llega comprarse una propiedad pero que cree en el ladrillo como refugio de valor.

A través de este nuevo sistema, quienes hasta el momento estaban excluidos de las inversiones inmobiliarias, pueden acceder a participar a través de la compra de módulos de inversión, a partir de US$ 25.000. Por medio de la estructura legal del fideicomiso, la empresa permite aportar capital para adquirir terrenos o para la construcción de unidades de viviendas diseñadas cuidadosamente bajo su concepto arquitectónico, en zonas de CABA o barrios cerrados de Pilar, Tigre y Escobar.

Bajo tres modalidades (A, B o C), el inversor puede aportar, al contado o financiado, módulos de US$ 25.000 o más, a cambio de un porcentual de participación en el proyecto del fideicomiso a desarrollar. La inversión puede hacerse en pesos al valor del tipo de cambio, la rentabilidad estimada es del 10%/12% anual y el valor de cada módulo es fijo (no se ajusta por CAC, ni varía por inflación).

El crowdfounding permite que el ahorrista pueda resguardar su capital en ladrillos, adquiriendo la cantidad de módulos que desee y, en el caso de un inversor A, concluido el anteproyecto, tendrá la posibilidad de canjear su aporte por una cantidad determinada de m2 dentro de la unidad funcional específica de su preferencia (con prioridad de elección por sobre un inversor B) y abonando la diferencia restante en cuotas mensuales equiparables al precio de obra que tenga ese proyecto. De no interesarle dicha posibilidad, podrá retirar su inversión, con la ganancia producida por el tiempo transcurrido dentro del proyecto.

“Mi principal objetivo es hacer un tipo de arquitectura que escasea”, explica Víctor Zabala. “A través del crowdfounding inmobiliario le damos la posibilidad a inversores pequeños de participar de proyectos arquitectónicos de diseño a los cuales hasta ahora no tenían acceso”.