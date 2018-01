Controlan la nueva economía: quiénes son los dueños de Bitcoin

Bitcoin es hoy la niña bonita de los inversores y especuladores. Algunos vieron el negocio desde temprano y apostaron al Bitcoin cuando aún costaba unos pocos dólares la unidad, hoy cotiza a más de $279.000 en nuestro país. Quién es quién en la elite de Bitcoin.

Charlie Shrem

Charlie Shrem estaba en su último año en Brooklyn College en el año 2011, cuando conoció Bitcoin por primera vez. Compró 500 monedas a US$ 3 cada una. Cuando el precio subió US$ 20, compró 1.000 más. Más tarde fundó una compañía llamada Bit Instant mientras aún estaba en la universidad. La empresa se dedicaba a facilitar a los usuarios comprar Bitcoins en más de 700,000 tiendas, incluidas grandes cadenas como Walmart. A partir de entonces, Bit Instant tramitó un total de US$ 14 millones en bitcoins. El valor total estimado de Shrem en bitcoins es de USD 45 millones.

Los gemelos Winklevoss

Estos gemelos son famosos por su disputa contra Mark Zuckerberg y Facebook por la autoria de la red social. Tras arreglarel ligitio, adoptaron Bitcoin en los primeros días. Se estia que invirtieron $ 11 millones en Bitcoins, lo que los convierte en los dos más ricos del club de Bitcoin. En 2013 afirmaron tener el 1% del total de bitcoins existentes. Su patrimonio neto supera los US$ 400 millones.

Jered Kenna

Este ex marine trasformado en empresario también tiene un lugar en el salón de la fama de Bitcoin. Jered Kenna también ocupa un lugar en la lista de millonarios de bitcoin. Hizo su debut con la compra de su primer lote de Bitcoins a solo US$ 0.2 por moneda. Más tarde los vendió por US$ 258 cada uno. Este fue solo uno de sus múltiples lotes. Él no revela su patrimonio neto de Bitcoins , pero los rumores dicen que es de aproximadamente US$ 30 millones

Roger Ver

Fue uno de los primeros inversores de Bit Instant y es un buen amigo de Charlie Shrem, otro de los "dueños de Bitcoin". Sus inversiones más importantes son BitPay, la moneda digital Ripple y la tecnología Blockchain. Estos tres proyectos le dieron a Roger Ver el beneficio que lo llevó al reino de los millonarios. Su valor neto estimado es más de US$ 52 millones. También es conocido como "El Jesus de Bitcoin", por sus fuertes opiniones políticas sobre las criptomonedas, la privacidad y el anarcocapitalismo. Hoy en día está involucrado con diferentes proyectos emergentes de Bitcoin.

Barry Silbert

Barry Silbert, un capitalista de riesgo y fundador de Digital Currency Group (uno de los holdings más grandes para inversiones en criptomonedas y tecnología Blockchain), fue uno de los primeros defensores de Bitcoin. Según los informes, obtuvo 48,000 Bitcoins en una subasta gubernamental en los EE. UU. En 2014 (el gobierno se había apoderado de gran parte de las criptomonedas de Silk Road, un mercado en línea que comercializa drogas ilegales). Bitcoin valía entonces US$ 350, lo que significa que la inversión de Silbert ha aumentado unas 16 veces, de aproximadamente de US$ 16,8 millones a US$ 268,8 millones.

Tony Gallippi es el cofundador y presidente de Bitpay, actualmente uno de los exchage líder de Bitcoin, y se dice que es uno de los principales poseedores de la criptodivisa. Si bien no ha revelado el valor exacto de sus inversiones en Bitcoin, las estimaciones lo han puesto en torno a los US$ 20 millones.

Satoshi Nakamoto

El misterioso creador, o grupo de creadores, de Bitcoin es uno de los holders más fuertes de Bitcoin. El cerebro detrás de Bitcoin maneja el 5% del total de la masa monetaria. Si se lo compara con el patrón oro, otro refugio de valor, el mayor propietario del material es el Tesoro de los Estados Unidos (alrededor del 4% existente) y Satoshi tiene más control sobre Bitcoin que los Estados Unidos sobre el oro. Se estima que su billetera posee casi 2 millones de bitcoins.

Un mercado concentrado

No existen números exactos, pero las estimaciones del sitio de compra-venta de bitcoins lawnmower.io, a 2016 y en todo el mundo, permiten ver un mercado concentrado: 15 millones de billeteras digitales con menos de 1 bitcoin, unas 400.000 con un bitcoin, 1000 con un millar de bitcoins y poco más de una centena con 10.000 bitcoins o más en todo el mundo.

Los números más recientes confirman la tendencia de Bitcoin a la concentración. Menos de 5% de las billeteras de Bitcoin guardan el 96.53% de los bitcoins en circulación mientras que el 95% de las billeteras del mundo sólo guardan poco más del 3% de los bitcoins.