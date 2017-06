Con la ayuda de fondos hostiles, Amazon compra al retailer orgánico más grande del mundo

Amazon, el online retailer más grande de Estados Unidos y una de las empresas más poderosas del mundo, decidió dar un paso más en su carrera por conquistar el mundo: adquirir a la prestigiosa cadena de supermercados de comida orgánica, Whole Foods, por US$ 13.700 o algo así como US$ 42 la acción, según reportó la compañía el viernes por la mañana.

Whole Foods es una marca especial en los Estados Unidos porque fue el primer supermercado en vender todos sus productos con certificación orgánica. La empresa nació en Texas en 1980 pero su casa matriz se encuentra en California. Se convirtió en una de las Fortune 500 en 2005 cuando comenzó a cotizar en la bolsa. De las acciones de supermercados, supo tener grandes crecimientos por servir, principalmente, a un público ABC1. Lo cierto es que, recientemente, fue víctima de presiones del fondo Jana, uno de sus accionistas principales, para venderse a sí misma por sus pobres resultados.

Del Management, nada cambiará: John Mackey continuará como CEO de la compañia incluso después de que se cierre el acuerdo que se estima ocurrirá en la segunda parte del año. "Esta alianza representa una oportunidad para maximizar el valor de Whole Foods y eso es bueno para sus accionistas," dijo Mackey sobre sus nuevos jefes.

Para Amazon la victoria sobre Whole Foods es una buena noticia: si bien domina el comercio electrónico en los Estados Unidos, su participación en la venta de productos de supermercado a través de su página web es bastante limitada y, con esta compra, tendrá, también, un pie en el mundo físico y una marca prestigiosa para ampliar su participación en ese mercado.