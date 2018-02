Comprar dólares es cada vez más fácil: llegan al país los cajeros "casas de cambio"

Tras decisión del Banco Central de desregular el mercado cambiario llegan al país los primeros cajeros automáticos que actúan como casas de cambio. "El aeropuerto de Ezeiza será el primer lugar" donde habrá una casa de cambio automática, adelantó a Télam, Guillermo Francos, el presidente de Wanap, el primer banco digital que operará a partir del mes próximo en Argentina, propiedad del empresario Eduardo Eurnekian, también dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que opera 33 estaciones aéreas en todo el país.

La empresa que las trae es Power Consultant, cuyo director, Hilarión Largúia, indicó a Télam que "son máquinas GRG Banking", de origen chino, que cuestan entre US$ 25.000 y US$ 30.000 cada una. Si bien precisó que "las primeras se instalarán en aeropuertos", indicó que "la oferta está abierta para cualquier empresa o particular que, siguiendo la normativa del Central, quiera operar en el mercado de cambios".

A través del decreto 27/18, el BCRA dispuso que las empresas de cualquier sector que operen de manera habitual en el Mercado Libre de Cambios podrán funcionar como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en el "Registro de operadores de cambio". La misma normativa autorizó a hacerlo a las personas físicas que previamente hayan constituido una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) o una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).

De esta manera, un supermercado, una cadena de electrodomésticos, un hotel o cualquier otro comercio podrá adicionar la operación con monedas extranjeras a su actividad principal, del mismo modo que podrá hacerlo un individuo.

Larguía precisó que "son unas máquinas que permiten que cualquier persona, sin necesidad de estar bancarizado, pueda depositar pesos, dólares, euros o reales y elegir cambiarlos por alguna de las monedas que se ofrezcan". La ventaja sustancial de estas máquinas es que no necesariamente se tienen que conectar a una red bancaria: pueden operar sin ellas. Larguía, quien puntualizó que "eso le otorga una flexibilidad más amplia a la instalación de estos equipos porque no se depende de un tercero, como en el caso de los cajeros automáticos".

Dónde encontrarlos

Francos explicó que "se van a colocar donde están los carruseles de equipaje para que mientras el pasajero espera, pueda cambiar moneda". "Es un proyecto que vamos a llevar adelante en las próximas semanas; estamos recibiendo esta semana la inspección del BCRA y cuando terminemos con esto vamos a comenzar con el desarrollo de las terminales, que comenzán a fines de marzo o primeros días de abril", precisó Francos. Detalló que la instalación "comenzará por Ezeiza, seguirá por Aeroparque y después vendrán los aeropuertos de Córdoba, Mendoza, Bariloche y Puerto Iguazú".