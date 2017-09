¿Cómo puede el sector agroindustrial incorporar tecnología? Un caso de éxito

La mayor empresa mendocina de agroindustria dedicada a la elaboración de conservas y pulpas de frutas, anunció que seleccionó a SAP y su solución de administración del negocio SAP S/4HANA. La empresa confió en Process Technologies para la implementación de la herramienta, que funcionará en servidores Huawei instalados en el predio de AVA S.A., en la provincia de Mendoza. La compra se realizó mediante leasing, una de las herramientas financieras ofrecidas por el partner Process Technologies. De esta forma, AVA S.A. se convierte en la primera empresa en Argentina en implementar SAP S/4 HANA sobre servidores Huawei.

AVA. S.A. es una joven empresa agroindustrial, de capitales locales ubicada en Ugarteche, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. Comenzó su actividad en 2005 con la construcción de una línea de envasado de duraznos en mitades en almíbar, con una capacidad inicial para envasar 18.000.000 de latas de 820 gramos, superando en la actualidad los 50.000.000 de latas como capacidad disponible.

En el 2006 la empresa incorporó su primera línea de elaboración de pulpas concentradas de frutas en envasado aséptico, continuando luego con un crecimiento continuo que la transformaron en la actualidad en la Empresa referente en el país en la producción de conservas de frutas: duraznos, peras y coctel; y de pulpas concentradas envasadas en aséptico de duraznos, peras, manzanas y damascos.

En el 2014 se instaló la más moderna planta industrial de armado de envases sanitarios de hojalata, que le permite cubrir sus necesidades y comercializarlas como envases vacíos. Posteriormente a principios del 2016 se instaló una nueva línea de procesamiento de tomates y envasamiento el Tetra Pak, mejorando el portfolio de productos.

Las instalaciones industriales de AVA S.A. en Mendoza cuentan con 48.000 m2 de superficie cubierta, diseñadas bajo el concepto de alta eficiencia operativa, con condiciones de seguridad e higiene adecuadas a los parámetros de calidad internacional.

SAP S/4HANA se caracteriza por ser una suite de negocios que funciona en tiempo real y es el corazón del negocio, con la capacidad de simplificar, incrementar la eficiencia de las organizaciones y contar con funcionalidades de analíticas y Machine Learning, tanto en escenarios en la nube, on premise o mixtos. SAP S/4HANA cubre todas las líneas de negocio y de todas de las industrias, con la posibilidad de customizar la solución a las necesidades de cada cliente.

SAP y Huawei Technologies Co. Ltd, habían anunciado en julio de este año un compromiso de cooperación entre sus operaciones en Argentina, con la finalidad de buscar sinergias y facilitar el acceso a las herramientas de ambas compañías para ayudar a organizaciones de diferentes industrias en sus procesos de transformación digital. Dentro del anuncio se señalaba que el storage all flash OceanStor Dorado V3 está certificado por SAP como una solución de almacenamiento empresarial para la plataforma SAP HANA®. OceanStor Dorado V3 soporta hasta 18 nodos SAP HANA® y, brindará a los clientes un rendimiento y fiabilidad excepcionales. SAP HANA es una base de datos en tiempo real que proporciona una plataforma de datos para transacciones, análisis de negocios, análisis predictivo, planificación y procesamiento de negocios.