Cómo es el sofisticado mecanismo evasor de Apple expuesto en los Paradise Papers

Apple es una de las compañías más innovadoras del mundo. Entre sus logros están sus celulares, sus computadoras y su mecanismo de evasión fiscal.

En 2013, frente al Senado estadounidense, el CEO de la empresa, Tim Cook, dijo: “Nosotros pagamos todos los impuestos, cada dólar”. Pero según nuevos documentos que fueron liberados este lunes como parte de los Paradise Papers --un conjunto de registros corporativos que está siendo analizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación--, hace años que Apple implementó la práctica de evadir los pagos al mover sus fondos a diversos paraísos, incluida la isla Jersey. Ese mismo día, también detalló que no dependen de “trucos fiscales”, ni guardan su dinero en “alguna isla del Caribe”. En parte, es cierto: lo hacen en una isla cerca de la costa de Francia.

Esto requiere un delicado trabajo por parte de la empresa detrás del iPhone. Antes, Apple guardaba sus fondos, que alcanzaban los US$ 111.000 millones, en dos subsidiarias radicadas en Irlanda, pero, cinco meses después de la audiencia mencionada, el país comenzó a investigar a las empresas locales, incluida la división europea de la compañía. Está no pagaba impuestos ya que la ley solo indicaba que debían hacerlo aquellas que estuviesen manejadas localmente y Apple lo hace desde Cupertino, California. Por el otro lado, la legislación estadounidense solo lo requiere para las empresas que están radicadas ahí y, nuevamente, la de Tim Cook lo estaba en otro lado. “Apple arregló todo para poder declarar que estas compañías fantasma, para cuestiones impositivas, no existen en ningún lado”, sintetizó el senador estadounidense Carl Levin en la sesión del 2013.

El estudio que ayudó a la empresa a reubicar sus compañías se llama Appleby. Es una empresa basada en Bermudas que se especializa en la creación de cuentas offshore con el objetivo de evadir impuestos. Apple estaba trabajando con los consultores de Baker McKenzie, un conocido estudio de abogados estadounidense, y estos se acercaron a Appleby para obtener ayuda adicional, enviando un cuestionario a las oficinas en las Islas Vírgenes, Bermudas, Caimanes, Guernsey, Isla del Man y Jersey. Allí, según informó el New York Times --uno de los medios que participan de la investigación-- les preguntaron si podían “confirmar que una empresa Irlandesa podía efectuar actividades de gestión (como realizar reuniones de directorio y firmar contratos) sin estar sujeta a impuestos en su jurisdicción” y también si había modificaciones en curso que podrían requerir una nueva reubicación de Apple.

Los legisladores republicanos acaban de proponer una nueva ley para reducir los impuestos corporativos del 35 por ciento al 20, pero parece que hace tiempo que Apple está pagando menos que lo requerido por el país norteamericano mediante “trucos fiscales” y cambiando las islas del Caribe por opciones europeas.