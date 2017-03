China invierte más de US$10.000 millones en tecnología financiera

Las inversiones chinas en tecnología financiera este año podrían superar los US$ 10,000 millones récord del 2016 a medida que las empresas continúan recaudando fondos financiar planes de expansión y los grandes bancos aumentan sus servicios digitales, según Accenture Plc.

Se espera que los gigantes del sector fintech asiático aumentan sus inversiones en áreas como la inteligencia artificial, la cadena de bloques (Blockchain), Big data y la seguridad cibernética para mejorar sus ofertas de productos, dijo Albert Chan, director gerente de servicios financieros de China en Accenture, en una entrevista a Bloomberg la semana pasada. Más dinero se destinará a la tecnología como asesores robots, préstamos en línea y servicios de inversión, confirmó.

La inversión récord del año pasado en China -alentada por una ola de “grandes acuerdos” incluyendo US$ 4,500 millones recaudados por la filial financiera de Alibaba Group Holding Ltd.- fue más de tres veces los US$ 2,970 millones registrados en el 2015, según Accenture, citando el análisis de los datos de CB Insights.

El optimismo chino arrengó un viento de cola en la región Asia-Pacífico, que repercutió en inversiones por US$ 11,200 millones el año pasado, superando a Norteamérica por primera vez. Norteamérica atrajo US$ 9,200 millones, mientras que Europa recaudó US$ 2,400 millones.

Las inversiones potenciales acumuladas en China este año ya son prometedoras: JD.com Inc. está escindiendo su brazo financiero por 14,300 millones de yuanes (US$ 2,100 millones), mientras que el prestamista Lufax podría al fin realizar su tan esperada oferta pública inicial de acciones. Lufax completó una recaudación de fondos de US$ 1,200 millones en enero del 2016 que valoró a la compañía en US$ 18,500 millones.

Mientras tanto, algunos bancos ya están explorando nuevas tecnologías para defenderse de la competencia de las nuevas empresas de tecnología.

En la primera mitad del 2016, más del 90% de las transacciones bancarias pasó a través de canales en línea en los cuatro mayores bancos de China, escribieron los analistas de Bloomberg Intelligence en un informe el 3 de febrero. Industrial & Commercial Bank of China Ltd. y China Construction Bank Corp. también han establecido centros comerciales en línea, dijeron. Chan espera más iniciativas de este tipo.