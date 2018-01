Cambio de reglas en el Puerta a Puerta: ahora va a ser más fácil recibir envíos baratos

AFIP anunciaba ayer, mediante un twitt, que relajaría algunos pasos burocráticos para hacer más simple el llamado régimen de "Puerta a puerta", pensado para la compra de particulares en el exterior sin fines comerciales.

Las buenas nuevas, publicadas en el Boletín Oficial hoy y firmadas por el administrador federal, Alberto Abad, son dos. La que más impactará sobre el régimen es la relajación de un paso burocrático que frenaba el impulso de compra de algunos particulares: ahora, si la compra es menor a US$ 25 (la franquicia que actualmente tiene Aduana para importar productos; más allá de ese valor se tiene que pagar 50% sobre el excedente) no se deberá presentar una declaración jurada particular.

Lo dice la letra chica. "Los sujetos que reciban envíos de mercaderías provenientes del exterior, que ingresen al país mediante el Correo Oficial (incluido el servicio puerta a puerta), deberán observar el procedimiento indicado en el Anexo I, con excepción de aquellos envíos que -a criterio del Servicio Aduanero- no superen el valor establecido en el Artículo 80, apartado 1, inciso c) del Decreto N° 1.001/82 y sus modificaciones, a los cuales se les aplicará el procedimiento dispuesto en el Anexo II. Apruébanse los citados Anexos que forman parte de la presente.”

La otra tiene que ver con los free shops: ahora la franquicia será de US$ 500 y no de US$ 300 para las compras que se realicen en territorio local como publicaba hoy a la mañana El Cronista.

Una reforma necesaria

El funcionamiento óptimo el Puerta a puerta es un objetivo del gobierno y en el que trabajaron conjuntamente Secretaria de Comercio, la Dirección General de Aduanas y AFIP. El primer paso fue crear la resolución (23436/96) pero los casos de éxito, durante sus primeros meses de implementación, fueron mixtos.

Las cifras, al primer año, eran positivas --se nacionalizaron casi 900.000 envíos, 560.000 de los cuales fueron directamente a domicilio según datos que dio AFIP, en su momento, a Infotechnology-- pero solo 11% de las personas que usualmente compran productos vía e-Commerce se habían animado a probar el régimen simplificado. Eso parte de un relevamiento que hizo la consultora Focus Group, de Damián Di Pace, a mediados de este año. "El logro del gobierno fue que ese porcentaje de personas que se animen empiecen a tributar", reconocía el consultor. Es cierto: según cifras de AFIP, los primeros 12 meses del régimen significaron ingresos por $195 millones.

En este contexto, es que la nueva resolución tiene sentido. Una fuente del Correo decía que, de los paquetes que ingresaron al país en ese primer año, 500.000 habían sido devueltos a origen. Esa fuente precisaba, además, que casi siempre se trataba de envíos pequeños: alguien que quiso probar comprando un par de medias y que, al tener que llenar la declaración jurada, pagar la tasa del correo y tener que ir a retirarlo a un asiento de Aduana, prefería evitar el problema. Con la nueva resolución, se evitaría eso.

