Bitcoins en pesos: una web te dice todo lo que tenes que saber para entrar al negocio

Entrar al mundo de Bitcoin no es fácil. La criptomoneda, con sus altos astronómicos y pronunciadas caídas, es un desafío para los nuevos inversores que quieren sumarse a la fiebre del oro digital. ¿Cómo se puede empezar a apostar por el Bitcoins en pesos?, ¿cómo seguir los cambios y estar al día con todas las actualizaciones?

Un monitor de inversiones

El sitio web coinmonitor.info tiene su versión en pesos argentinos y le permite al ahorrista o especulador tener todo el control sobre los cambios en las criptodivisas.

El sitio web tiene toda la información necesaria para entender los movimientos de mercado. El número en rojo es el precio, en tiempo real, de un bitcoin en pesos argentinos. Abajo se muestra cuánto subió, en porcentajes, en las últimas horas. También se enfrenta este valor a la cotización en dólares de Bitcoin (su precio de referencia interancional) y al dólar argentino: más volátil y a veces cotizado por fuera del cambio oficial.

En la parte superior del sitio se pueden ver las principales casa de cambio, o Exchanges, internacionales. Por debajo, los principales brokers y exchanges de interés en Argentina. Bajo la etiqueta de Best Buy y Best Sell, podemos ver dónde conviene más comprar o vender (incluye todos los fees transaccionales, pero no califica por tiempos de espera. Algunos sitios con tarifas más baratas suelen tardar hasta una semana o diez más en completar la transacción).

A mitad de scroll, se puede encontrar toda la información necesaria respecto a las casa de cambio (exchanges). Lo más interesante es que estas cotizaciones están en tiempo real (comparadas con el precio BitStamp) y se puede ver en todo momento dónde conviene comprar y dónde vender. Un poco más abajo, hay una calculadora para quien necesite verificar rápidamente algún cálculo.

¿Dónde y cómo conviene comprar?

La forma más segura de comprar es a través de un exchange, o una casa de cambio especializada en criptomonedas. Todas tienen ventajas y desventajas a la hora de comprar.

SatoshiTango es recomendable por su buen servicio que dan pero es la más cara para comprar. Los costos altos se justifican por la rápidez de las transferencias en comparación con las otras alternativas locales.



Ripio es el caso contrario, es un exchange barato pero con transacciones más lentas. A veces tardan días en transferirte.



BITINka permite a los usuarios comprar y vender bitcoins para 9 monedas diferentes a través de una plataforma de negociación incorporada. Las monedas nacionales pueden depositarse y almacenarse en la billetera Bitinka.



Bitex.la es otra opción recomendable y con buen balance en precio y calidad.