Bitcoin se parte en dos: quién gana, quién pierde y dónde está el negocio ahora

La comunidad de Bitcoin no pudo llegar a un acuerdo unánime y la criptomoneda va a tener una alternativa nacida de la divisa digital original. De esta ruptura nacerá Bitcoin Cash, que preserva todo la cadena de blockchain del Bitcoin original pero cuyos bloques van a tener un mayor tamaño. Pero esta decisión no es apoyada por todos.

En las últimas horas, los exchanges (quienes guardan, venden y realizan transacciones de criptomonedas), monederos y nodos implementaron sin problemas una modificación leve o soft fork (versiones derivadas de un software) conocida como SegWit (acrónimo en inglés de Testigo Segregado), que promete mejoras en el código hasta la llegada de SegWit2.x, planeada para noviembre que terminará de cementar las nuevas modificaciones técnicas que permiten funcionar a Bitcoin. Esta es la solución más popular entre los usuarios de la moneda digital.

La razón para esta modificación es que todo el sistema de divisas digitales de bitcoin descansa sobre la tecnología de blockchain, una base de datos distribuida y abierta que garantiza anonimato y seguridad, donde cada transacción en bitcoins ocupa un "bloque" de esta cadena. Cada bloque requiere de una compleja criptografía para verificar y confirmar las transacciones. A medida que el número de usuarios que entraba al mundo bitcoin aumentaba vertiginosamente, el volumen transaccional de la cadena de bloques aumentaba, y con esto el número de verificaciones necesarias para aceptar como segura una interacción en la blockchain: esto es así porque cada bloque nuevo depende de la validación de los anteriores; esta es la gran propiedad que hace tan seguras a las transacciones de bitcoin o los novedosos "contratos inteligentes" montados sobre blockchain.

En pocas palabras, la validación de un pago o un intercambio con bitcoin puede llevar horas y esto aumenta enormemente el precio sobre cada transacción para usuarios y para exchangers.

La nueva modificación leve propone agrandar los bloques de 1mb a 2mb, duplicando la cantidad de transacciones.

La segunda opción

La activación de esta nueva versión de Bitcoin es voluntaria y deben realizarla los usuarios. Por esto es que una parte de la comunidad optó por la creación de una nueva moneda basada en Bitcoin que funcionaría como alternativa: Bitcoin Cash. Esta criptomoneda está basada en el Bitcoin original y usa todo el historial de transacciones de la blockchain original, la diferencia es que adopta otra solución al problema de escalabilidad y rapidez en las transacciones y esta es aumentar el tamaño de los bloques a 8mb.

Esta es la apuesta que apoyan los grandes pools de mineros (las granjas de computadoras que funcionan validando trasnacciones y creando bitcoins) porque es un sistema más redituable: a más transacciones que ellos validen, más ganancias en la forma de fees que se cobran por cada operación.

En promedio, se estima que el Bitcoin original mantendrá cerca del 90% del poder de cómputo, lo que indica que Bitcoin Cash es la opción menos popular. Sin embargo, es posible que el soft fork sufra inconvenientes o que los usuarios decidan luego cambiar a Bitcoin Cash y así la alternativa ganaría más valuación de mercado.

Además, al compartir el historial de Blockchain, Bitcoin Cash permite mantener la misma cantidad de Bitcoins que el usuario ya tuviese inicialmente antes de la separación; con la diferencia de que tendrá que operar con una billetera o un exchange compatible. El sitio oficial de Bitcoin reconoció que validara las operaciones con su flamante criptomoneda gemela.



Pero al momento, el panorama no es tan alentador. El poder de cómputo de la red de Bitcoin Cash es de sólo 1% de la red completa de Bitcoin (donde está la propuestas original y otras criptomonedas masivas como Ethereum).

El efecto en los precios

Al momento de redactar estas líneas, el valor de Bitcoin Cash es de unos US$ 346.98, con un crecimiento del 24.47%. Pero Bitcoin no retrocedió tanto como esperarían los entusiastas de la alternativa, y sólo cedió unos 5 puntos porcentuales y ahora se sitúa en los US$ 2729.73.

Por último, Bitcoin Cash no parece más sencillo de minar y al momento de cerrar este artículo aún no se completo el primer bloque de la nueva cadena de Blockchain.

