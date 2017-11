Bitcoin se desploma: pierde 20% de valor. ¿Qué paso y cómo adelantarse?

La criptomoneda cayó hasta un 8 por ciento el jueves en el exchange Bitstamp, con sede en Luxemburgo, para alcanzar exactamente los US$ 9,000, lo que supuso una caída de más de US$ 2,000 en menos de 24 horas. Luego subió nuevamente para negociarse a alrededor de US$ 9,400 en las horas siguientes y este momento coquetea con los US$ 9.200. En pesos argentinos, como promedio de todos los exchanges locales, se puede comprar un bitcoin a 178.143, lo que es el valor de Bitstamp más un 6%. La caída representa para el trader local casi un 17% en solo unas pocas horas.

¿Por qué subió tanto?

Se estima que, a pesar de los altibajos, la criptomoneda cerrá el año con una suba de valor de cerca del 1.000%, por lo que esta caída abrupta es posiblemente un reposicionamiento tras compras agresivas de jugadores de peso en el mundo Bitcoin. A medida que la criptomoneda se hace más popular y aparece más empresas que ofrecen servicios de compra-venta, más personas ingresan al mundo bitcoinero. Recientemente, se registró por primera vez que el interés en Bitcoin (en cómo comprar especialmente) superó en las búsquedas de Google a “comprar oro” y a la palabra “Trump”. La institucionalización de Bitcoin también ayuda a mantener su valor: Varios grandes bolsas de mercado, incluidas Nasdaq, CBOE Holdings y CME Group; la mayor bolsa de derivados del mundo, confirmaron que planean ofrecer contratos de futuros basados en bitcoins.

El fenómeno de “Fear of Missing Out”, es decir, el miedo de quedarse afuera de lo que parece un gran negocio, alimenta a más usuarios a entrar a la especulación de Bitcoin porque es más fácil que nunca.

Esta popularidad se expresa en la cantidad de billeteras que se crearon en los últimos días. Blockchain.info, uno de los principales proveedores mundiales de billeteras de criptomonedas, dijo a Reuters el miércoles que había agregado una cantidad récord de nuevos usuarios, con más de 100.000 clientes registrándose, llevando el número total a más de 19 millones. Las casas de cambio locales como SatoshiTango, Bitex o Ripio también reportaron demoras y problemas debido al alto tráfico que sufrieron.

Los especuladores que intentan que no se dedican al Buy and Hold (comprar para atesorar) posiblemente vendieron automáticamente cuando el precio golpeó un nuevo techo lo que empujó el precio hacia abajo. Es muy posible que los inversores simplemente vieran el aumento masivo de Bitcoin y decidieran retirarlo.

Por otro lado, el “fork” que propuso cambiar la forma en que opera Bitcoin (la solución SegWitx2) quedó cancelado porque la comunidad de mineros optó por no adoptar la solución. Los forks que sí ocurrieron, BTC Cash y BTC Gold, no mermaron la confianza en la criptomoneda original y siguen siendo mucho menos valoradas que el original.