Bill Gates y Jeff Bezos invierten millones en esta startup

Son dos de las personas más ricas del mundo y dentro de las cosas que tienen en común está una startup llamada Convoy. Esta acaba de recibir una inversión de US$ 62 millones que incluye al fondo Cascade Investment de Bill Gates y Jeff Bezos invirtió en la empresa en sus comienzos, en 2015.

Leer más: Cuántos años tenés que trabajar para ser tan rico como Bill Gates y Mark Zuckerberg

La startup ya recibió más de US$ 80 millones y está conformada por profesionales provenientes de gigantes como Amazon, Google, Uber, Microsoft e incluso Starbucks. Los dos billonarios no son los únicos lideres tecnológicos invirtiendo en ella, también están Marc Benioff, el CEO de Salesforce, el fundador de eBay, Pierre Omidyar, y el cofundador de Dropbox, Drew Houton. La empresa no inventó la rueda, pero un servicio inteligente de fletes, para que las cosas lleguen a donde deben llegar de forma eficiente y sin gastar una fortuna, resulta interesante para muchos productores.

Así, Convoy, el “Uber de los fletes”, desarrolló una plataforma que conecta a los conductores locales, y a las empresas de envíos, con los productores que necesitan llevar su mercadería de un lado a otro. A su vez, los clientes pueden seguir la entrega en tiempo real vía GPS.

Leer más: Mirá cómo es el ejército de 45.000 robots con el que Amazon reemplaza a sus empleados

Según el fundador de la startup, Dan Lewis, el mercado de las entregas está muy fragmentado, conviven una gran cantidad de pequeños propietarios y miles de empresas. Por lo general todo se maneja por teléfono, pero ellos quieren automatizar el proceso con un sistema montado en Amazon Web Services y una aplicación móvil para Android y iOS.

Bezos, Gates y otros más creen que la última milla no es el único problema, en el tramo medio también hay espacio para innovar y Convoy está recibiendo los recursos necesarios para hacerlo.