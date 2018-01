Bill Gates dejó de ser el hombre más rico del mundo (ahora es en serio)

En 1999, William Gates III, más conocido como “Bill”, fundador y otrora CEO de Microsoft, era muy rico. Tanto, que nunca llegó a ese lugar nuevamente. Y tanto que nadie lo había superado… hasta ahora. Jeff Bezos, el fundador y dueño de Amazon, superó a Gates en octubre pasado, cuando su fortuna neta alcanzó los US$ 93,8 mil millones.

Luego, el pasado lunes, la fortuna de Bezos llegó a los US$ 105,1 mil millones de acuerdo al Índice de multimillonarios de Bloomberg, ya que las acciones de Amazon crecieron 57% en los últimos 12 meses.

De hecho, las acciones del e-Retailer subieron ya 6,6% este año, luego de un reporte que mostró que la empresa con sede en Seattle, EE.UU., se quedó con el 89% del gasto del período festivo de cinco semanas que en el país del norte comenzó con el Black Friday, luego del Día de Acción de Gracias, y finalizó con las compras de Navidad.

Bezos además es el dueño de Blue Origin, una compañía que desarrolla cohetes espaciales, y el diario The Washington Post.

Hay que tener en cuenta que Gates tendría una fortuna superior a los US$ 150 mil millones si no hubiera donado tantos activos a través a la fundación que tiene junto a su esposa, Melinda. Específicamente, ha dado a la caridad 700 millones de acciones de Microsoft y US$ 2,9 mil millones en efectivo y otros activos desde 1996, según él mismo informó públicamente.