Automatizá tus ganancias: por qué dejar que un robot gestione tus inversiones

La inteligencia artificial está avanzando en una gran variedad de campos, desde la conducción autónoma de vehículos hasta los juegos de azar y la gestión financiera no se queda afuera. Hoy existen programas que administran fondos sin intervención humana.

El informe Mobile Banking 2017 de Deutsche Bank Research los define como “administradores de activos digitales que ofrecen recomendaciones de inversión generadas por computadora que no se basan en la intuición humana ni dependen de decisiones humanas”. Esta automatización de la gestión trae dos beneficios importantes: la posibilidad de lograr mejores resultados y un menor costo operativo.

Al no tener que pagarle a un equipo para que gestione el fondo, los llamados “roboadvisors” reducen los costos de la asesoría y permiten que personas que antes no podían pagar por la gestión profesional de activos acceda a ella. Por lo general, sus comisiones no superan el 1 por ciento.

Por el otro lado, su mayor eficiencia está motivando a las compañías tradicionales a invertir en su desarrollo. En los Estados Unidos, el país que fue pionero en el sector hace 10 años, 4 de cada 10 dólares se invierten en esta clase de fondos de gestión pasiva; ya son más de 50.000 millones los dólares gestionados de forma automática.

Los roboadvisors tiene pisos de entrada bajos y resultan atractivos para los pequeños inversores. PwC, en su informe Blurred lines: How Fintech is shaping Financial Services, informó que las entidades tradicionales creen que podrían tomar hasta el 25% de sus negocios. Debido a esto, no son pocas las que se encuentran desarrollando, comprando o invirtiendo en gestores automatizados. En 2015, BlackRock compró Future Advisor, una empresa que usa algoritmos en vez de profesionales para ayudar a gestionar las inversiones de sus clientes, y Vanguard apostó por un modelo híbrido de algoritmos y humanos que ya mueve más de US$ 50.000 millones y cobra una comisión de 0,3 por ciento.

Los fondos de inversión tradicionales pelean por ganarle a los índices que usan de referencia pero pocos lo logran y aún así todos cobran altas comisiones. El nuevo modelo busca desplazar a la gestión activa, que analiza compañías e industrias, para centrarse únicamente en la gestión pasiva. Según la consultora A. T. Kearney, para el 2020 la industria de la gestión automatizada manejará un patrimonio de más de 2 billones de dólares.