Así funcionan, por dentro, los chats secretos que manipulan el mercado de las criptos

El precio de UCASH, una moneda va en contra del recurrente eslogan y busca “desbancarizar a los bancarizados”, subió 1000% en 10 horas el domingo. Si bien el proyecto cuenta con diferenciales como su esquema de recompensas que premia a los desarrolladores que participen, su progreso no explica el alza y es un caso más de manipulación del mercado de las criptomonedas.

La moneda alcanzó una capitalización total de US$ 1,8 mil millones y se puso a la par de activos como Steem, la criptomoneda de la red social Steemit, y Binance Coin, la divisa del conocido exchange Binance. El caso de UCASH es un ejemplo de la práctica conocida como Pump & Dump, donde un grupo de personas se organiza para comprar al mismo tiempo, provocar una subida y luego, al llegar a un precio definido, comenzar a vender.

La práctica no es para nada nueva, pero la accesibilidad del mercado de los criptoactivos hace que más gente pueda participar y las distintas plataformas sociales, especialmente los canales de difusión de Telegram que pueden enviar mensajes a una cantidad ilimitada de usuarios, hacen que coordinar las compras y las ventas sea sencillo. En el pasado, el Lobo de Wall Street, Jordan Belfort, hizo cien millones de dólares teniendo que levantar el teléfono, hoy la tendría más fácil y no hubiese pasado esos 22 meses en la cárcel porque, debido a la falta de regulación de los criptoactivos, esta práctica todavía no es ilegal.

Cómo funciona el Pump & Dump

Telegram es la plataforma ideal: las comunicaciones viajan encriptadas y su sistema de alias permite que los usuarios se mantengan anónimos aún cuando se registran con su número de teléfono. A través de sus canales -los hay públicos y privados o VIP- grupos como Crypto4Pump, PumpNotifier y QuickPumps buscan miembros que participen en sus operaciones.

Estas suelen funcionar de forma similar en todos los canales. Primero y con anticipación, se le informa a los miembros cuándo comenzará la compra y en qué exchange se hará. Y luego, minutos antes del horario fijado, se indica qué criptoactivo será para que todos compren al mismo tiempo.

Como resultado, el precio de la moneda “pumpeada” sube y comienza la segunda etapa de la operación: el “dump”.

Luego de la oleada inicial de compras, las personas involucradas van a otros grupos de Telegram, foros y redes sociales para incentivar a que otros compren el activo. Por lo general, argumentan que el proyecto alcanzó una meta pequeña -ya sea que el equipo terminó su página web o publicó un nuevo documento- y prometen ganancias para quien compre. La subida artificial del precio es otra forma de justificar el interés en la moneda.

Finalmente, con compradores disponibles, los operadores venden sus activos lo más rápido posible y se hacen con ganancias de entre el 50% y el 1000%, como fue en el caso de UCASH.

Las operaciones de Pump & Dump son habituales en el mercado de los criptoactivos y se producen más 5 por día y por ahora no surgieron leyes -ni en la Argentina, ni en otros países- que regulen esta práctica.